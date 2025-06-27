Участники Евразийского экономического форума высоко оценивают уровень развития государств ЕАЭС. Объемы взаимной торговли в Союзе преодолели отметку в 100 миллиардов долларов. А экономический рост по итогам 2024-го составил 4,4%. Эта цифра гораздо выше среднемировых показателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году эксперты ожидают сохранение положительной динамики, хотя ее темпы могут несколько замедлиться. Основная причина – инфляция; в большинстве стран Союза она достаточно резко возросла. Это способствует удорожанию кредитных ресурсов. В то же время специалисты прогнозируют положительную инвестиционную активность.

Алексей Ведев, директор Департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии:

Инвестиционная активность положительная проявляется в том, что инвестиции в основной капитал возрастают достаточно заметными темпами. Даже при том, что ожидалось в России, например, в первом квартале инвестиционная активность ростом 1-2 %, по факту инвестиции выросли на 8,7 %. Аналогичная ситуация и в других странах. А инвестиции – это залог устойчивого роста.

Развитие экономики и внутреннего рынка ЕАЭС, кооперация в сфере АПК и промышленности, финансы и энергетика – участники форума обсудили широкий круг вопросов. К слову, переговорный процесс не ограничился стенами залов. Тема евразийской интеграции звучала и в кулуарах.