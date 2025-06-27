Участники Евразийского экономического форума высоко оценивают уровень развития государств ЕАЭС
Участники Евразийского экономического форума высоко оценивают уровень развития государств ЕАЭС. Объемы взаимной торговли в Союзе преодолели отметку в 100 миллиардов долларов. А экономический рост по итогам 2024-го составил 4,4%. Эта цифра гораздо выше среднемировых показателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2025 году эксперты ожидают сохранение положительной динамики, хотя ее темпы могут несколько замедлиться. Основная причина – инфляция; в большинстве стран Союза она достаточно резко возросла. Это способствует удорожанию кредитных ресурсов. В то же время специалисты прогнозируют положительную инвестиционную активность.
Алексей Ведев, директор Департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии:
Инвестиционная активность положительная проявляется в том, что инвестиции в основной капитал возрастают достаточно заметными темпами. Даже при том, что ожидалось в России, например, в первом квартале инвестиционная активность ростом 1-2 %, по факту инвестиции выросли на 8,7 %. Аналогичная ситуация и в других странах. А инвестиции – это залог устойчивого роста.
Развитие экономики и внутреннего рынка ЕАЭС, кооперация в сфере АПК и промышленности, финансы и энергетика – участники форума обсудили широкий круг вопросов. К слову, переговорный процесс не ограничился стенами залов. Тема евразийской интеграции звучала и в кулуарах.
Андрей Тен, исполнительный директор TOO «Caspian Global»:
Любое объединение, на каком бы уровне ни было, это тенденция всего мира. Сейчас весь мир объединяется. Как не объединяться странам, которые соединяет еще советская история, тем более все разговаривают на одном языке, все друг друга понимают. Я могу сказать, что интеграция очень тесно идет.
По итогам подписано более десятка международных договоров и соглашений о сотрудничестве. Экономический эффект от достигнутых договоренностей еще предстоит оценить.