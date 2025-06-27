Посол Германии вызван в МИД из-за преследования журналистов

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Германии Александра Ламбсдорфа в связи с принятыми Берлином мерами в отношении журналистов из России. Об этом пишет РИА Новости.

Поводом для этого, в частности, стало дело Сергея Феоктистова, главы берлинского представительства Russia Today.

Российская стороны рассматривает возможность ответных мер в отношении немецких журналистов в Москве.

Ранее Феоктистов сообщал, что ему не разрешили выехать из Берлина, а полиция отобрала паспорта у его жены и дочери. В Москве считают эти действия давлением и политизацией.