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Посол Германии вызван в МИД из-за преследования журналистов

27 июня 2025 11:08
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Посол Германии вызван в МИД из-за преследования журналистов-0

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Германии Александра Ламбсдорфа в связи с принятыми Берлином мерами в отношении журналистов из России. Об этом пишет РИА Новости.

Поводом для этого, в частности, стало дело Сергея Феоктистова, главы берлинского представительства Russia Today.

Российская стороны рассматривает возможность ответных мер в отношении немецких журналистов в Москве.

Ранее Феоктистов сообщал, что ему не разрешили выехать из Берлина, а полиция отобрала паспорта у его жены и дочери. В Москве считают эти действия давлением и политизацией.

Фото: pixabay

# Международная политика

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