МИД: более тысячи литовских фур в Беларуси переместят на спецстоянки в районе «Котловки»
Беларусь в очередной раз подтверждает приверженность принципам гуманизма, демонстрируя это не на словах, а на деле. В связи с ситуацией на границе с Литвой, созданной политизированными решениями Вильнюса, белорусская сторона предпринимает ряд мер в интересах водителей литовских транспортных средств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В настоящее время в результате одностороннего решения Литвы о закрытии части пограничных переходов, на границе скопилось более 1100 литовских грузовиков. Основная часть находится на подъезде к пунктам пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони».
Для обеспечения безопасности и сохранности транспортных средств белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска «Котловка». Соответствующее заявление сделали в МИД нашей страны. Водителям будет предоставлена возможность покинуть Беларусь до разрешения ситуации, ответственность за которую целиком лежит на официальном Вильнюсе.
Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Из гуманитарных соображений водителям предоставлена возможность покинуть территорию Беларуси, места своего постоянного проживания до принятия литовской стороной решения о полномасштабном возобновлении границ. Готовы оказать необходимое содействие тем водителям, которые в силу тех или иных причин не могут покинуть территорию Беларуси. Подчеркиваем, что все дополнительные расходы грузоперевозчиков, отправителей и получателей грузов в Литве, в других государствах Европейского Союза и за его пределами, вызваны исключительно необдуманными, волюнтаристскими и политизированными действиями литовских властей.
Беларусь оставляет за собой право применить в отношении литовских транспортных средств все предусмотренные законом меры – подчеркнули в МИД.