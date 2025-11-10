МИД: более тысячи литовских фур в Беларуси переместят на спецстоянки в районе «Котловки»

Беларусь в очередной раз подтверждает приверженность принципам гуманизма, демонстрируя это не на словах, а на деле. В связи с ситуацией на границе с Литвой, созданной политизированными решениями Вильнюса, белорусская сторона предпринимает ряд мер в интересах водителей литовских транспортных средств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время в результате одностороннего решения Литвы о закрытии части пограничных переходов, на границе скопилось более 1100 литовских грузовиков. Основная часть находится на подъезде к пунктам пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони».

Для обеспечения безопасности и сохранности транспортных средств белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска «Котловка». Соответствующее заявление сделали в МИД нашей страны. Водителям будет предоставлена возможность покинуть Беларусь до разрешения ситуации, ответственность за которую целиком лежит на официальном Вильнюсе.