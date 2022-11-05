Имеют ли право жители белорусской деревни бесплатно ловить рыбу в озере, которое арендовано?

Новости Беларуси. Человек с удочкой на берегу водоема сегодня – это уже не столько добытчик, сколько любитель природы и спокойного отдыха. А настоящим любителям дорога не столько личная удача, сколько нормальная и полноценная жизнь любимых рек и озер. Особенно когда у них неожиданно появляются новые хозяева, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Арендаторы в свою очередь утверждают, что местные лукавят. Никто и никогда не ограничивал им доступ к водоему. А все происходящее не что иное, как межличностный конфликт.

Мила Роговская, заместитель директора ООО «Валерия-дизайн-люкс»:

Мы никому ни разу не запретили ни бесплатно ловить, ни отдыхать, ни даже купаться. Да, рыбу, которую мы запустили, например, карп, толстолобик – у них 50 % скидка. По факту 5 килограмм вылавливают без проблем. Та рыба, которая была здесь, пожалуйста, в неограниченном количестве. Нам надо контролировать расход рыбы. Мы запустили, например, 5 тонн, мы ведем документацию, сколько мы рыбы вылавливаем. Мы им говорим: «Придите, скажите, что я там пойду ловить. Придите и покажите, если вы словили нашу рыбу, чтобы мы могли отметить, сколько у нас рыбы. У нас движение, нас проверяют». – «А, вы ущемляете наши права». Мы чисто по-человечески – нам нужно знать. Вот этот Карницкий у нас с самого первого дня. Нам нужно было трудоустроить четыре человека местного населения. Столбцовского района. Мы трудоустроили. Он, конечно, в нетрезвом виде пришел, когда мы зарыбляли 23-го числа. Он: «Возьмите меня на работу». Мы говорим, что нет. После этого он сказал, что я вам устрою такую войну, что вам мало не покажется. Вот с этого дня у нас эта война.

На этих видеокадрах как раз таки и запечатлен процесс зарыбления. Иван Карницкий и правда выглядит вполне себе довольным. Но то ли рыбка оказалась не золотой, то ли еще какая кошка пробежала между мужчиной и арендаторами. Факт остается фактом, сегодня Иван Иосифович уже на стороне местных жителей. Активно подписывается под каждой коллективной жалобой во всевозможные инстанции.

Иван Карницкий, местный житель:

Госконтроль – раз, прокуратура – два, в налоговую – три. Все ответы приходили в районный исполком. Райисполком отписывает нам, что у них все нормально. Урны стоят. И когда я рыбаков спрашиваю: «Хлопцы, а куда в туалет ходите?» Они мне говорят, что в кусты. Так я говорю, что на том же берегу есть туалет. «Ой, дядька, пока я дойду до того берега, я тут уже и рыбку поймаю», – отвечает. Было собрание, и председатель сельского совета говорила: «Они здесь наведут порядок». А я ей говорю: «Какой порядок, если тут бумаг куча. Костры, они выкапывали картошку, воровали дрова. Картошку выкапывали специально у меня». Мила Роговская:

Было максимальное количество проверок – республиканских, областных. Вы постарались, молодцы. Мы со всеми познакомились. И с КГБ, и с прокуратурой. Все хорошо.

А ведь после стольких витков конфликта теперешние хозяева озера формально могли и вовсе отказать местным в бесплатной и льготной ловле рыбы. Но не отказали, а деревня Забродье все равно гудит. Встреча у пруда длится второй час, но найти общий язык не получается. Тут же к диалогу подключаются приехавшие на место представители местной власти.

Люди, от вас были представители в кабинете председателя райисполкома. Нас пригласили. Мы вас просили: для того чтобы урегулировать конфликт, давайте от разумные, конструктивные предложения. Вы должны сказать, что, по вашему мнению, должен сделать арендатор, чтобы урегулировать этот конфликт. До сих пор от вас ни в адрес райисполкома, ни районного совета, предложений не поступило. Как можно выстроить нормальный диалог с арендатором, если вы не даете предложений? Но местные ничего и слышать не хотят. В ответ на один довод чиновника у людей десять, и не все из них порой обоснованы.

Почему к нам приходит летом арендатор и запрещает детям расположиться на территории, где эта земля не арендатора. Это земля Деревново. Мы также можем взять себе участки в аренду до 5 метров. А вы сейчас рассказываете, что вы поставите там беседки. А вы у нас спросили? Мы не хотим ваших беседок. Почему у вас находилась, вот там, где у вас вольер для собак, утка, дикая утка? Вы ходите с ружьем, угрожаете местным жителям, не разрешаете ни купаться, ни ловить рыбу. Арендатор в свою очередь напоминает, что в этом озере запрещено было купаться уже давно. И это вовсе не прихоть, а в целях безопасности. Впрочем, местные не раз нарушали правила. Нанятые владельцами озера охранники делали десятки замечаний, предупреждали купающихся о штрафах, но сталкивались, по их словам, лишь с непониманием, а порой даже агрессией. В нашем распоряжении оказались вот эти кадры, снятые на мобильный телефон одного из работников охраны. В кадре уже знакомый нам Иван Карницкий.

Озеро ваше не будет никогда в жизни. Побить телефон? В тот раз мужчине, попытавшемуся нарушить запрет, пришлось по жалобе арендатора заплатить штраф в размере трех базовых – сумма по сельским меркам немаленькая. Но признать свое не совсем корректное поведение Иван Иосифович не смог даже перед объективом нашей камеры. К аренде озера этот факт, конечно, не относится, но как минимум можно судить о честности мужчины.