Не подпускает к озеру. Жители Столбцовского района жалуются на арендатора водоёма

Новости Беларуси. Человек с удочкой на берегу водоема сегодня – это уже не столько добытчик, сколько любитель природы и спокойного отдыха. А настоящим любителям дорога не столько личная удача, сколько нормальная и полноценная жизнь любимых рек и озер. Особенно когда у них неожиданно появляются новые хозяева, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Поощряя частную инициативу, государство разрешило предпринимателям брать в аренду водоемы. Но благо это или нет для простых рыбаков? Чем может быть вреден арендатор, соблюдающий не все условия договора? И как вообще арендовать озеро в Беларуси? Арендовать белорусские водоемы коммерческие субъекты стали относительно недавно. Для обычного человека, привыкшего вольготно сидеть с удочкой в любом приглянувшемся ему месте, подобная практика, конечно, была в диковинку. И, мягко говоря, понимания у большинства рыбаков не вызвала. Где-то любителям стали запрещать рыбачить в арендованных озерах и реках. А в некоторых случаях частники не разрешали даже купаться, ссылаясь на право собственности. Вызывала нарекания и аренда водоемов в населенных пунктах. Местным жителям трудно было согласиться с тем, что в своей деревне или поселке они уже не могут бесплатно пользоваться озером, на берегах которого выросли. Но с 29 июля в Беларуси вступили в силу новые правила любительского рыболовства. И в числе наиболее важных изменений как раз запрет аренды водоемов в населенных пунктах. Рыбалка в таких местах должна была стать бесплатной. Но оказалось, что «должна» и «стала» не всегда последовательные действия. Как раз с такой «арендаторской» проблемой к нам обратились жители Столбцовского района. Доведенные до отчаяния люди говорят, что в округе практически не осталось ни одного бесплатного водоема. А новые правила здесь будто и не читали.

Ловись рыбка и большая, и маленькая. Сразу же вспоминаешь это выражение из народной сказки, когда смотришь на водную гладь озера Забродье в Столбцовском районе. Водоем площадью в 14 гектаров раскинулся зеркалом вблизи одноименной деревни. И хотя осень уже полностью вступила в свои права, у кромки озера то тут, то там рыбаки кутаются в бушлаты и лихо забрасывают удочки. И в этой осенней красоте каждый второй местный возвращается на 30 или 40 лет назад, вспоминает, как в детстве на этих берегах ловили карасей и щук. По правде сказать, еще недавно сельчане любили отдыхать на побережье водоема, удить рыбу, чтобы затем насладиться вкусом наваристой ухи. Однако в 2022 году сезон закрыт. Живописный сельский пруд, вид на который открывается прямо из окон домов, вдруг стал яблоком раздора. А все дело в том, что озеро попало в частные руки и новый хозяин, по словам местных, не позволяет рыбакам приближаться к водоему даже на пушечный выстрел.

Иван Карницкий, местный житель:

Я на огород не вышел, чтобы я не стоял при озере. Чтобы мы не ходили при озере, не любовались, не отдыхали. Старый человек, ему 84 года, пришел прямо от своего огорода и сел рыбу ловить. Пришел охранник и говорит: «Ну что, дедушка, почему тут ловим?» Он говорит: «Так я еще ничего не поймал». – «Почему не пришли на дамбу?» А он: «Я уже старый, куда я пойду?» – «Нет, вы должны прийти на дамбу, мы вам укажем место». Владимир Васильев тоже не скрывает недовольства: озеро многие годы было местной достопримечательностью. Жители населенного пункта гордились тем, что их дома стоят рядом с береговой линией. Да и отдых у водоема вызывал много положительных эмоций. А рыбалка какая была...

Владимир Васильев, местный житель:

Тут такие караси водились, пока не осушили, щуку запустили крупную. Она выбила всю рыбу. Вот сейчас начала немного восстанавливаться флора. Нельзя человеку влезать в это дело. Сдается в аренду. Собрание, которое надо было провести до сдачи в аренду, провели фиктивно, потому что половина людей не знала об этом, после того, когда решение уже было принято. Когда любое дело начинается с обмана, это дело не имеет перспективы. Владимир, как и его единомышленники из числа деревенских жителей, винит во всем местные власти. Мол, было озеро, да сплыло. Смущает людей и сам факт передачи водоема в аренду, они сомневаются в законности процедуры.

Владимир Васильев:

Любой депутат, который представляет власть народа, председатель райисполкома и его замы, они должны о людях думать. Они выслушали арендатора будущего. Они видят, что озеро граничит с населенным пунктом, значит там есть люди, а у людей есть какое-то мнение. Они не удосужились спросить у людей, а как они к этому относятся. Как человек, представляющий власть народа, пошел против целой деревни, зная, что это последнее пошаговое озеро, где можно бесплатно порыбачить? Ну куда поедет пенсионер, который ходит с палочкой? Это, может, последняя радость в его жизни. Местный житель Иван Карницкий вспоминает, как этим летом пережил много неприятных минут. Рассказывает, что пришел на озеро, туда, где привык купаться. Собирался охладиться в водоеме, как пожаловал арендатор пруда с требованием немедленно удалиться. Еще одна местная жительница делится своими переживаниями с журналистами. Говорит, что если раньше в засушливую пору, когда пересыхала вода в колодце, воду беспрепятственно черпали из водоема, то сейчас к живительной влаге доступ просто перекрыт. Эти инциденты окончательно подогрели и так раскаленную обстановку в деревне и вынудили сельчан обратиться в редакцию программы «Решение есть!» Поэтому сегодня у озера собрались десятки жителей Забродья. Их возмущению нет предела. Вторая сторона конфликта – арендаторы водоема – утверждает, что спасли пруд от неминуемой гибели. В подтверждение слов показывают вот эти кадры, снятые на мобильный в конце июня 2022 года.

Мила Роговская, заместитель директора ООО «Валерия-дизайн-люкс»:

Мы не сами пришли и захватили озеро. Мы выдержали процедуру, полностью процедуру документов. Мы взяли, на процентов 90 это меценатство. Потому что изначально сюда очень много надо вложить. У нас очень большие вложения. Мы пока ничего не зарабатываем, как представляют люди, что мы тут деньги гребем. Мы его изначально облагораживаем. Мы запустили очень много, план мероприятий мы выполнили полугодовой. У нас там стоят беседки, но нам не дают их выставить, потому что нас будут поджигать, нас будут выкуривать, рыбу вытравливать. Арендатор называет местных хулиганами, а те в свою очередь утверждают, что нельзя запретить рыбачить на водоеме, который проходит через все село. Вспоминают Конституцию страны и свое право на благоприятную окружающую среду.