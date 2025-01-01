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Без снега, но с настроением. Беларусь встретила новый год – как гуляли в Минске

01 января 2025 16:46
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По традиции многие эту волшебную ночь провели не только в кругу семьи. Площадки для массовых гуляний развернулись по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без снега, но с настроением. Беларусь встретила новый год – как гуляли в Минске-2

Настроение счастья, радости, эйфории какой-то.

Без снега, но с настроением. Беларусь встретила новый год – как гуляли в Минске-4

Мы никогда не видели таких елок, у нас нет в Литве таких.

Без снега, но с настроением. Беларусь встретила новый год – как гуляли в Минске-6

Проведем праздник, но без снега. 

Без снега, но с настроением. Беларусь встретила новый год – как гуляли в Минске-8

00:00 – в одну секунду 2024-й стал историей, уступив место следующей странице календаря. Уверены, в ней будет много ярких и запоминающихся для нашей страны дней. С пожеланиями добра и мира за несколько минут до боя часов к белорусам обратился Президент Александр Лукашенко.

Простые слова о важном внимательно слушали все, кто в полночь собрался у главной елки на Октябрьской площади. Поздравления главы государства транслировали большие светодиодные экраны.

Без снега, но с настроением. Беларусь встретила новый год – как гуляли в Минске-10

Услышать новогоднее обращение – это пережить такие чувства незабываемые, которые ты будешь слышать целый год. Напутствие Президента дает толчок твоим открытиям в будущем, толчок твоему таланту, к самореализации.

Без снега, но с настроением. Беларусь встретила новый год – как гуляли в Минске-12

Слова напутствия всегда нужны, чтобы было что хотеть, о чем мечтать, чего желать в новом году.

Кстати, вместе с белорусами наступление нового года отпраздновали жители еще 20 государств, в том числе россияне. Гости из соседней страны любят приезжать на праздники в Беларусь, а это их новогоднее впечатление.

Без снега, но с настроением. Беларусь встретила новый год – как гуляли в Минске-14

Первый раз встречаю Новый год в Беларуси. Очень понравилось. Очень у вас классно, красиво. Надеюсь, я вернусь еще сюда. 

Без снега, но с настроением. Беларусь встретила новый год – как гуляли в Минске-16

– Мы приехали из России, из Калининграда, к вам в гости. Все замечательно. Спасибо, Беларусь!

– Процветания вашей республике. Мы вас очень любим.

Без снега, но с настроением. Беларусь встретила новый год – как гуляли в Минске-18

Ольга Масловская, корреспондент:
Бенгальские огни, хорошее настроение и зонт. Без него этой ночью было не очень комфортно. Шел дождь и, увы, не звездный. Но даже непогода не испортила веселья. Минск гулял почти до утра.

Без снега, но с настроением. Беларусь встретила новый год – как гуляли в Минске-20

Чай, свежая выпечка, аромат имбирных пряников и милые новогодние сувениры. У Дворца спорта развернулась широкая ярмарка. На торговых рядах было весело и шумно, а настроение создавали любимые мелодии и артисты.

Без снега, но с настроением. Беларусь встретила новый год – как гуляли в Минске-22

– Шикарное настроение. Мы счастливы. 

– Красота и песни. Замечательное настроение.

Без снега, но с настроением. Беларусь встретила новый год – как гуляли в Минске-24

Праздник очень яркий. Все иностранцы очень довольны нашей страной. Говорят, что это лучшее место, и будут приезжать сюда снова и снова. Хочу пожелать всем жителям нашей прекрасной страны всего самого лучшего. Счастья, здоровья.

В новогоднюю ночь Минск выглядел, словно сказочный город. На центральных улицах и в спальных районах светящиеся огнями деревья, разноцветная подсветка домов, инсталляции в виде пряничных домиков и сказочных персонажей. Такое убранство с лихвой компенсировало отсутствие северного сияния, которое специалисты обещали в новогоднюю ночь в небе над Беларусью.

Подробнее в видеоматериале.

# Новый год

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