Без снега, но с настроением. Беларусь встретила новый год – как гуляли в Минске

По традиции многие эту волшебную ночь провели не только в кругу семьи. Площадки для массовых гуляний развернулись по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настроение счастья, радости, эйфории какой-то.

Мы никогда не видели таких елок, у нас нет в Литве таких.

Проведем праздник, но без снега.

00:00 – в одну секунду 2024-й стал историей, уступив место следующей странице календаря. Уверены, в ней будет много ярких и запоминающихся для нашей страны дней. С пожеланиями добра и мира за несколько минут до боя часов к белорусам обратился Президент Александр Лукашенко. Простые слова о важном внимательно слушали все, кто в полночь собрался у главной елки на Октябрьской площади. Поздравления главы государства транслировали большие светодиодные экраны.

Услышать новогоднее обращение – это пережить такие чувства незабываемые, которые ты будешь слышать целый год. Напутствие Президента дает толчок твоим открытиям в будущем, толчок твоему таланту, к самореализации.

Слова напутствия всегда нужны, чтобы было что хотеть, о чем мечтать, чего желать в новом году. Кстати, вместе с белорусами наступление нового года отпраздновали жители еще 20 государств, в том числе россияне. Гости из соседней страны любят приезжать на праздники в Беларусь, а это их новогоднее впечатление.

Первый раз встречаю Новый год в Беларуси. Очень понравилось. Очень у вас классно, красиво. Надеюсь, я вернусь еще сюда.

– Мы приехали из России, из Калининграда, к вам в гости. Все замечательно. Спасибо, Беларусь! – Процветания вашей республике. Мы вас очень любим.

Ольга Масловская, корреспондент:

Бенгальские огни, хорошее настроение и зонт. Без него этой ночью было не очень комфортно. Шел дождь и, увы, не звездный. Но даже непогода не испортила веселья. Минск гулял почти до утра.

Чай, свежая выпечка, аромат имбирных пряников и милые новогодние сувениры. У Дворца спорта развернулась широкая ярмарка. На торговых рядах было весело и шумно, а настроение создавали любимые мелодии и артисты.

– Шикарное настроение. Мы счастливы. – Красота и песни. Замечательное настроение.