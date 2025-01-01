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С начала 2025 года Беларусь стала официальным партнером БРИКС

01 января 2025 16:34
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С нового года Беларусь стала официальным партнером БРИКС. Изначально в это объединение входили Бразилия, Россия, Индия, Китай. Отсюда и аббревиатура БРИКС. Семья стран, которые нацелены на дружбу и экономическое сотрудничество постоянно растет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2025 года Беларусь стала официальным партнером БРИКС-2

Беларусь также поступательно движется к полноправному членству в международном объединении, которое было основано почти 20 лет назад. При этом сам по себе статус партнера БРИКС для Беларуси был учрежден относительно недавно – в октябре 2024 года на саммите в Казани.

Тогда Александр Лукашенко обозначил четыре направления, в реализации которых Беларусь может сыграть определенную роль в БРИКС. Это безопасность, устойчивое развитие, борьба с голодом, бедностью, последствиями изменения климата и гуманитарная сфера. Это как раз соответствует основным целям БРИКС – выстраивание справедливого многополярного мира, прекращение кровопролитных конфликтов, снижение зависимости экономик от доллара.

# Международное сотрудничество

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