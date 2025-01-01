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Традиционный «Забег трезвости» в Минске 1 января собрал около тысячи участников

01 января 2025 13:45
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Начало нового года на тропе здоровья. В Минске состоялся традиционный первоянварский «Забег трезвости», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционный «Забег трезвости» в Минске 1 января собрал около тысячи участников-2

На этот раз он собрал около тысячи человек. Дистанцию длиною в 5 километров преодолели люди, для которых физическая активность и отсутствие вредных привычек, – абсолютная норма. Маршрут проложили по набережной Свислочи вдоль проспекта Победителей. Каждый участник, вне зависимости от уровня подготовки, мог бежать в выбранном им самим темпе. На финише дружную спортивную компанию ожидали угощения, горячий чай и аплодисменты зрителей. Ими сопровождалось и награждение. У каждого участника «Забега трезвости» теперь есть памятная медаль.

Традиционный «Забег трезвости» в Минске 1 января собрал около тысячи участников-4

1 января решили принять участие в забеге и насладиться атмосферой. Столько людей!

Традиционный «Забег трезвости» в Минске 1 января собрал около тысячи участников-6

Я никогда не участвовала. Решила в первый раз, чтобы был яркий год!

Традиционный «Забег трезвости» в Минске 1 января собрал около тысячи участников-8

Здоровый образ жизни всегда был у нас самым главным жизни, особенно у пожилых людей. Молодежь тоже приобщается к этому мероприятию. 

Традиционный «Забег трезвости» в Минске 1 января собрал около тысячи участников-10
Традиционный «Забег трезвости» в Минске 1 января собрал около тысячи участников-11

Подобные забеги прошли во многих городах Беларуси. Такие старты не только возможность проявить физические способности, но и шанс встретить единомышленников, разделяющих активный и осознанный образ жизни.

# Новый год # Спортивные соревнования

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