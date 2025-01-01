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Эксперт Финуниверситета России рассказал, чему Беларусь посвятит своё председательство в ЕАЭС

01 января 2025 16:51
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Развитие международного сотрудничества в разных форматах – одно из направлений работы ЕАЭС на этот год. Беларусь принимает председательство в союзе. В этой связи Александр Лукашенко в качестве председателя Высшего Евразийского экономического совета направил обращение главам государств интеграционного объединения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания остается продовольственная безопасность. Беларусь также считает необходимым завершить формирование единого транспортного пространства, где для всех участников будут равные условия. Ключевое значение имеет результативное завершение формирования общих энергетических рынков ЕАЭС. Кроме того, партнерам предлагается развивать проекты в области защиты внутреннего рынка, активизировать информационное взаимодействие и сотрудничество в области цифровой трансформации.

Эксперт Финуниверситета России рассказал, чему Беларусь посвятит своё председательство в ЕАЭС-2

Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве России:
Крайне важным является аспект работы по импортозамещению. Прекрасно зная многолетнюю артикуляцию и направление работы внешней, особенно белорусского государства, то, конечно же, мы уверены в том, что Беларусь посвятит свое председательство развитию вопросов торговли, экономического сотрудничества, снятия ненужных зачастую ограничений по этим направлениям. Ну и как следствие, это позволит и дальше укреплять такие организации, как ЕАЭС.

# Анастасия Ярощик-Корниенко # ЕАЭС # Денис Денисов

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