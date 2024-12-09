Главную ёлку страны к этому Новому году будут освещать 24 тысячи пикселей

Уже завтра яркими огнями на Октябрьской площади засияет главная елка страны. Одновременно заискрит и вся новогодняя иллюминация. Специалисты Мингорсвета провели тестовые запуски. К старту праздника все готово, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Наш корреспондент Яна Лысякова узнала подробности яркого события.

За праздничным освещением стоит трудоемкая работа. Каркас, гирлянды и прожекторы – только на Октябрьской площади кропотливо устанавливали на протяжении нескольких недель. Сегодня каждый провод проверили в последний раз. Все елки уже готовы к испытаниям на прочность. Как и иллюминация города.

Александр Еремейчик, диспетчер оперативно-диспетчерской службы УП «Мингорсвет»:

Ответственность большая. Всегда, каждый год подходим очень ответственно, стараемся по максимуму сделать, чтобы для людей.