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Главную ёлку страны к этому Новому году будут освещать 24 тысячи пикселей

09 декабря 2024 17:45
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Уже завтра яркими огнями на Октябрьской площади засияет главная елка страны. Одновременно заискрит и вся новогодняя иллюминация. Специалисты Мингорсвета провели тестовые запуски. К старту праздника все готово, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наш корреспондент Яна Лысякова узнала подробности яркого события.

Главную ёлку страны к этому Новому году будут освещать 24 тысячи пикселей-2

За праздничным освещением стоит трудоемкая работа. Каркас, гирлянды и прожекторы – только на Октябрьской площади кропотливо устанавливали на протяжении нескольких недель. Сегодня каждый провод проверили в последний раз. Все елки уже готовы к испытаниям на прочность. Как и иллюминация города.

Главную ёлку страны к этому Новому году будут освещать 24 тысячи пикселей-4

Александр Еремейчик, диспетчер оперативно-диспетчерской службы УП «Мингорсвет»:
Ответственность большая. Всегда, каждый год подходим очень ответственно, стараемся по максимуму сделать, чтобы для людей.

Главную ёлку страны к этому Новому году будут освещать 24 тысячи пикселей-6

Световые фигуры в 2024 году порадуют минчан необычной красотой. Например, у Филармонии установили две дизайнерские конструкции с 3D-рисунками. А у Ратуши расположились прозрачные цилиндры, внутри которых эффектно украшенные елки. Кстати, многие проспекты и улицы, в этом году зажгутся по-новому.

Подробности в видео.

# Яна Лысякова # Новый год

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