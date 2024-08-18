Беларусь ожидает поставки вертолётов Ми-35 и истребителей Су-30СМ2 – Лукьянович

В Беларуси проходит поэтапная модернизация и обновление авиационной техники, рассказал командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович в интервью программе «Неделя» на СТВ.

«Весной мы получили очередную партию вертолетов Ми-35М. Также у нас в планах в начале года еще получение двух партий авиационной техники. Это вертолеты Ми-35 и еще одного звена самолетов Су-30СМ2. Модернизируем самолеты Су-25, в том числе для применения других средств авиационного поражения. И оборудуем нашу авиационную технику бортовыми комплексами обороны для защиты – зарекомендовали себя очень эффективно», – отметил Лукьянович.