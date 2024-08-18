НАТО готовится к войне? Обстановку вокруг Беларуси обсудили с Андреем Лукьяновичем

Как уже подчеркивал наш глава государства, мы готовимся к разным сценариям, пытаемся просчитать ситуацию на несколько шагов вперед. Отсюда и постоянное совершенствование боевой выучки белорусских военных. На днях они отправились в Ашулук, где проходят совместные белорусско-российские учения. Среди участников и наши авиаторы, которые, к слову, 18 августа отмечают профессиональный праздник, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. О новой технике, ситуации в белорусском небе и боевом духе летчиков – об этом и не только Алена Сырова поговорила с командующим ВВС и войсками ПВО Андреем Лукьяновичем.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Было принято решение министром обороны, чтобы наши два воздушные судна, которые выполняют международные полеты, были названы «Минск – город-герой» и «Брестская крепость – герой».

Разведывательные полеты авиации НАТО

Алена Сырова, политический обозреватель:

Ну вот, Андрей Юльянович, мы с вами идем по аэродрому, по авиационной базе. Вы слышите, насколько тихо? Андрей Лукьянович:

Вот мы попали просто в такой промежуток времени, когда пока все тихо на аэродроме. А то, что касается вылетов, я вам приведу простой пример. В этом году мы зафиксировали уже около 800 полетов легкомоторной авиации и вертолетов на территории Польши и стран Балтии. И также зафиксировали четыре нарушения государственной границы. Наши дежурные экипажи и назначенные экипажи поднимались более 450 раз в этом году по маршрутам патрулирования и в особых случаях боевого дежурства. Поэтому у нас дежурные силы несут круглосуточное дежурство, и мы адекватно реагируем на все изменения в обстановке вдоль наших границ и на полеты, которые проходят в 15-километровой зоне. Алена Сырова:

Если раньше эти залеты на нашу территорию, лет 5-7 назад, можно было списывать на какую-то случайность, чью-то невнимательность и так далее, то сейчас, когда ставки высоки, как никогда, цена этой ошибки для тех, кто ваши нервы хочет пощекотать или проверить, насколько Беларусь себя защищает, будет очень высокая. Андрей Лукьянович:

Никаких красных линий. Алена Сырова:

Прежде всего, Андрей Юльянович, поздравляю вас с праздником. Вы человек исключительный и известный в этом вопросе, но сейчас ответственный за всю безопасность белорусского неба. Какая обстановка сейчас вокруг Беларуси?

Усиление западных вооруженных сил

Андрей Лукьянович:

Непростая военная и политическая обстановка складывается. Заблаговременная подготовка к военным конфликтам, к открытому противостоянию против Республики Беларусь и Российской Федерации, именно блока НАТО. И вот эти полеты, которые мы ежедневно фиксируем, разведывательной авиации, 30-40 полетов в неделю, используя весь арсенал, который имеют страны НАТО. Также значительное количество тактической авиации – ежедневно до 30 полетов, а во время учений от 40 до 50 ежедневных полетов, тем более с отработкой тактики боевого применения, нанесения ударов по Калининградской области и по Республике Беларусь. Не только авиация, еще и в Балтийском и Средиземном море находятся носители крылатых ракет, боезапас которых более 600 крылатых ракет, способных поражать объекты на территории Республики Беларусь. И идет очень интенсивная модернизация всей военной инфраструктуры. Вот я скажу, что касается Польши и стран Балтии, уже на сегодня модернизировано 5 аэродромов, 2 военно-морские базы и 6 крупных полигонов. Также идет поставка современных ударных образцов вооружения военной специальной техники в Польшу. Это американского производства и южнокорейского. Танки «Абрамс», танки «К-2», «Черная пантера». И также в ближайших планах у Польши получить от Соединенных Штатов Америки 32 самолета F-35 и 96 вертолетов, боевых вертолетов ударных, это «Апачи». От Польши не отстают страны Балтии. Они также сейчас модернизируют свою инфраструктуру и планируют закупку и поставки реактивной системы залпового дня «Хаймарс». То есть у нас тут на границах очень даже неспокойно. Не считая того, что сейчас, как отметил глава государства, на юге группировка огромная создана, также идет разведывательная информация, изучают наши южные рубежи, в том числе с использованием, как вы отметили, беспилотных летательных аппаратов с нарушением государственной границы.

Беспилотники – чума XXI века

Алена Сырова:

В рамках вот реагирования на инцидент, связанный с украинским беспилотником, группировка сил и средств, развернутая на южных рубежах, будет больше, чем была прежде. Вас это тоже коснулось? Андрей Лукьянович:

Так точно. Мы подтверждаем, что боевые распоряжения, которые получены в нашем виде Вооруженных Сил, уже усилена группировка. Она касается и авиации, и зенитно-ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент они несут дежурство на южных рубежах нашей страны. Алена Сырова:

Мы видим, что сейчас идет глобальная перестройка мира, и в одиночку ни одно государство, даже самое сильное, в общем-то, справиться не может. И в экономике, и политически как-то начинают собираться в коалиции. Что говорить о военных людях, которые больше всего ратуют как раз таки за мир? И судя по количеству ваших командировок, вы тоже активно общаетесь со своими коллегами из других государств. Больше всего внимание привлекла почему-то командировка ваша в Иран. Писали много об этом, что чуть ли не под покровом ночи, чуть ли не сверхсекретная командировка, которую не афишировали, и командующий белорусский поехал о чем-то там договариваться. Так вот, о чем договаривались?

Андрей Лукьянович:

На сегодня, анализируя военно-политическую обстановку, одна из самых существенных угроз – это все-таки, наверное, беспилотные летательные аппараты. Массовость, малозаметность не только касается радиолокационных станций, визуальных и акустических, и различная тактика применения. Поэтому это головная боль для многих государств. И на сегодня панацеи, защиты от беспилотных летательных аппаратов нет. Поэтому мы, конечно, не стоим на месте, изучаем весь передовой опыт, в том числе в рамках международного военного сотрудничества. Мы изучали опыт таких стран, как Китайская Народная Республика и Исламская Республика Иран именно в данных вопросах. У нас в Беларуси мы создаем систему по противодействию беспилотным летательным аппаратам, основная задача которой – это обнаружение. У нас передовые станции, в том числе белорусского производства, по обнаружению беспилотных летательных аппаратов. Второй этап – это противодействие средствами радиоэлектронной борьбы. И далее идет уничтожение, противодействие именно зенитными ракетными комплексами и авиацией. Хотелось бы отметить, что система радиоэлектронной борьбы (РЭП) и противодействие авиации, она многоэшелонированная и зависит от важности критических объектов. Поэтому мы в этом плане активно работаем, взаимодействуем. Но то, что беспилотники являются чумой XXI века, это очевидно. Это головная боль, которой, я думаю, мы найдем средства противодействовать.

Беларусь ожидает поставки авиации

Алена Сырова:

Что у нас на сегодня есть и чего нам действительно не хватает? Андрей Лукьянович:

Авиация – несомненно, это оружие. Если исходить из того, что мы являемся грозным оружием, то основных критерия два: качество и профессионализм. Что касается качества, тоже несколько аспектов. Вооружение, военная специальная техника. Для авиации, если касаться рода только авиации, то, соответственно, авиационная техника и все, что обеспечивает полет. Здесь проходит поэтапная модернизация и обновление авиационной техники. Весной мы получили очередную партию вертолетов Ми-35М. Также у нас в планах в начале года еще получение двух партий авиационной техники. Это вертолеты Ми-35 и еще одного звена самолетов Су-30СМ2. Модернизируем самолеты Су-25, в том числе для применения других средств авиационного поражения. АСП, в том числе специальные боеприпасы. И оборудуем нашу авиационную технику бортовыми комплексами обороны для защиты авиационной техники. Очень эффективно, зарекомендовали себя очень эффективно. Алена Сырова:

Давайте подробнее на кадрах остановимся. Личный состав – это профессионалы