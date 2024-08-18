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Лукьянович: на Западе идёт подготовка к открытому противостоянию против Беларуси и России

18 августа 2024 16:55
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Идет заблаговременная подготовка блока НАТО к открытому противостоянию против Беларуси и России. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович в интервью программе «Неделя» на СТВ.

Он отметил, что в неделю фиксируется 30-40 полетов разведывательной авиации стран НАТО. В Балтийском и Средиземном морях находятся носители крылатых ракет, способных поражать объекты на территории Беларуси.

Андрей Лукьянович также рассказал о значительном усилении вооруженных сил Прибалтики и Польши. «Идет поставка современных ударных образцов вооружения военной специальной техники в Польшу. Это американского производства и южнокорейского. Танки «Абрамс», танки «К-2», «Черная пантера». И также в ближайших планах у Польши получить от Соединенных Штатов Америки 32 самолета F-35 и 96 вертолетов, боевых вертолетов ударных, это «Апачи». От Польши не отстают страны Балтии. Они также сейчас модернизируют свою инфраструктуру и планируют закупку и поставки реактивной системы залпового дня «Хаймарс», – отметил командующий.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Андрей Лукьянович # Международная политика

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