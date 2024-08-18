Командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси назвал беспилотники чумой XXI века

Беспилотники являются чумой XXI века, заявил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович в интервью программе «Неделя» на СТВ.

«Одна из самых существенных угроз – это БПЛА. Массовость, малозаметность – это не только касается радиолокационных станций, визуальных и акустических – и различная тактика применения. Поэтому это головная боль для многих государств», – отметил Андрей Лукьянович.

Он также прокомментировал недавнюю поездку в Иран: «На сегодня панацеи, защиты от БПЛА нет. Поэтому мы не стоим на месте, изучаем весь передовой опыт, в том числе в рамках международного военного сотрудничества. Мы изучали опыт Китая и Ирана именно в данных вопросах».