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Беларусь отправила ещё одну партию гуманитарной помощи в Турцию

17 февраля 2023 08:42
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Беларусь продолжает оказывать помощь Турции. Уже второй борт с предметами первой необходимости отправился в пострадавшую от природной стихии страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь отправила ещё одну партию гуманитарной помощи в Турцию-1

По поручению главы государства МЧС совместно с Вооруженными Силами, проработали вопрос по организации рейса. На аэродроме Мачулищи в военно-транспортный самолет погрузили детскую одежду, одеяла, туристические коврики, спальные мешки и другие вещи, запрошенные турецкой стороной. После чего борт вылетел в Турцию. К сбору гумпомощи присоединились Министерство промышленности, Белорусский союз женщин и Красный Крест. Общий вес груза составил 10 тонн.

Беларусь отправила ещё одну партию гуманитарной помощи в Турцию-4

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:
Во вторую партию гуманитарного груза включены детская утепленная одежда, которая выделялась концерном «Беллегпром», кровати и матрасы, предоставленные Министерством промышленности. Также к этой акции формирования гуманитарного груза активно подключался Белорусский союз женщин и Белорусский Красный Крест. 10 тонн гуманитарного груза общей стоимостью более 200 тысяч белорусских рублей будут сопровождаться белорусскими спасателями. Доставка обеспечивается военными летчиками Вооруженных Сил Республики Беларусь в город Газиантеп.

Беларусь отправила ещё одну партию гуманитарной помощи в Турцию-7

Кроме того, сегодня, 17 февраля, на Родину вернется вторая часть отряда спецназначения «ЗУБР» из 32 человек. Они оказывали помощь в разборе завалов в Турции. Напомним, первую часть гуманитарной помощи от Беларуси доставили в город Газиантеп 15 февраля.

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# Землетрясение # общество # Евгений Барановский # Фотофакт

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