Беларусь отправила ещё одну партию гуманитарной помощи в Турцию

Беларусь продолжает оказывать помощь Турции. Уже второй борт с предметами первой необходимости отправился в пострадавшую от природной стихии страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению главы государства МЧС совместно с Вооруженными Силами, проработали вопрос по организации рейса. На аэродроме Мачулищи в военно-транспортный самолет погрузили детскую одежду, одеяла, туристические коврики, спальные мешки и другие вещи, запрошенные турецкой стороной. После чего борт вылетел в Турцию. К сбору гумпомощи присоединились Министерство промышленности, Белорусский союз женщин и Красный Крест. Общий вес груза составил 10 тонн.