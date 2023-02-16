Число жертв землетрясения в Турции превысило 36 тысяч

Минобороны делится кадрами работы наших военных медиков в Сирии. В зоне бедствия отряд спецназначения разворачивает полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минобороны делится кадрами работы наших военных медиков в Сирии. В зоне бедствия отряд спецназначения разворачивает полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пострадавших от землетрясения районах Сирии практически прекращены спасательные работы. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы помочь выжившим. Люди остались без жилья, отопления, еды и чистой воды. Без международного содействия преодолеть последствия стихии Сирии не под силу. На помощь стране ООН уже запросила 400 миллионов долларов.
Тем временем в Турции число жертв землетрясения уже превысило 36 тысяч. Власти сейчас пытаются оценить масштаб разрушений и подсчитать сумму ущерба. Решено снести более 50 тысяч домов, которые из-за повреждений больше не пригодны для жилья.
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