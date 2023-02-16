Число жертв землетрясения в Турции превысило 36 тысяч

Минобороны делится кадрами работы наших военных медиков в Сирии. В зоне бедствия отряд спецназначения разворачивает полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пострадавших от землетрясения районах Сирии практически прекращены спасательные работы. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы помочь выжившим. Люди остались без жилья, отопления, еды и чистой воды. Без международного содействия преодолеть последствия стихии Сирии не под силу. На помощь стране ООН уже запросила 400 миллионов долларов.