«Беларусь имеет более серьёзное оружие». Чем мы можем ответить на американские «Хаймарсы»?

Какая ситуация на наших южных рубежах, что об этом говорит Президент и в целом к чему нам стоит готовиться? Большой репортаж программы «Неделя» на СТВ.

Еще в начале апреля Беларусь усилила охрану госграницы с Украиной, такие же меры приняты и на западном направлении. Натовский контингент подступает все ближе: в Литве при поддержке Бундесвера начали строительство трех новых военных баз, а аэродром вблизи Шауляя, судя по экстренной реконструкции, готовится принимать новые образцы техники.

Польша в свою очередь бьет рекорды расходов на вооружение. Только на покупку более тысячи южнокорейских танков К2 и 800 самоходных гаубиц К9 Варшава выделила 15 миллиардов долларов. Общая численность армии увеличится в два раза и составит 300 тысяч военнослужащих, уже в начале 2021 года приняты решения о создании двух новых дивизий, одна из них, пятая, будет располагаться как раз вдоль белорусско-польской границы, между Брестом и Гродно.

Такое положение дел настораживает не только Минск, но и Москву, государство ведь союзное. Поэтому один из первых вопросов Президенту Лукашенко на недавнем саммите в Санкт-Петербурге был на злобу дня. Лукашенко: «Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили».

Порох надо держать сухим, об этом неоднократно говорил главнокомандующий. Поэтому за современными тенденциями боевого искусства в Беларуси следят пристально. При этом вступать в глобальную гонку вооружений мы не собираемся. Наша страна сохраняет социально ориентированный вектор развития, на что и уходит большая часть бюджета.

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Тем не менее какой-то минимум, который будет достаточен для обеспечения военной безопасности своего государства, мы должны выделять и обеспечивать. У нас неплохой военно-промышленный комплекс, мы на последнюю пятилетку входим в двадцатку ведущих мировых экспортеров вооружения. Это о чем говорит? У нас хорошая линейка вооружения. Да, мы не производим от и до, но какие-то позиции закрываем. У нас хороший рынок сбыта, то есть наше вооружение получило заслуженную оценку, доверие на внешних рынках.

Военная промышленность Украины с началом спецоперации полностью уничтожена, сейчас Киев рассчитает на поддержку западных стран. Ее символом стала американская реактивная система залпового огня «Хаймарс», еще один популярный герой местных телерепортажей. По официальным данным, ВСУ получили их в количестве 30 единиц. Из сводок российского Министерства обороны, в строю осталось менее половины.