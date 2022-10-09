«Противотанковые мины в три ряда». ГПК о полупьяном беспределе на украинской границе

Какая ситуация на наших южных рубежах, что об этом говорит Президент и в целом к чему нам стоит готовиться? Большой репортаж программы «Неделя» на СТВ.

Символ дружбы, место славянского единства и даже проведения одноименного фестиваля – монумент «Три сестры» на стыке Беларуси, России и Украины. Сегодня, пожалуй, самый горячий клочок нашей земли. Эти кадры представители Погранкомитета смогли снять только в таких климатических условиях: туман снизил зону видимости, а значит, и вероятность очередного обстрела со стороны украинских военных.

Да и чего скрывать, общая ситуация по периметру границы двух стран, а это более тысячи километров, остается крайне напряженной. Киевские телеканалы еженедельно трубят о масштабной перегруппировке войск на южном направлении и героизме новоиспеченной теробороны.