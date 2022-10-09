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«Противотанковые мины в три ряда». ГПК о полупьяном беспределе на украинской границе

09 октября 2022 19:24
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Какая ситуация на наших южных рубежах, что об этом говорит Президент и в целом к чему нам стоит готовиться?

Большой репортаж программы «Неделя» на СТВ.

«Противотанковые мины в три ряда». ГПК о полупьяном беспределе на украинской границе-1

Символ дружбы, место славянского единства и даже проведения одноименного фестиваля – монумент «Три сестры» на стыке Беларуси, России и Украины. Сегодня, пожалуй, самый горячий клочок нашей земли. Эти кадры представители Погранкомитета смогли снять только в таких климатических условиях: туман снизил зону видимости, а значит, и вероятность очередного обстрела со стороны украинских военных.

«Противотанковые мины в три ряда». ГПК о полупьяном беспределе на украинской границе-4

Да и чего скрывать, общая ситуация по периметру границы двух стран, а это более тысячи километров, остается крайне напряженной. Киевские телеканалы еженедельно трубят о масштабной перегруппировке войск на южном направлении и героизме новоиспеченной теробороны.

«Противотанковые мины в три ряда». ГПК о полупьяном беспределе на украинской границе-7

Правда, подвиг, попавший в объективы видеокамер, оказался крайне противоречивым – минирование дорог и занятия в полевом тренажерном зале, но реальная картина дня есть в белорусском Генштабе.

«Противотанковые мины в три ряда». ГПК о полупьяном беспределе на украинской границе-10

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Обстановка на южном направлении сложная. Усилия украинской стороны сосредоточены на прикрытии госграницы. На сегодняшний момент все практически пограничные мосты взорваны (автомобильные, железнодорожные), приграничные дороги полностью заминировали, вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах. Особенность обстановки – на границу выходят не пограничники, территориальная оборона полупьяная испытывает давление, целится в наших пограничников, иногда стреляют в воздух. Ведется постоянная воздушная разведка.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Анатолий Лаппо # Константин Герцев # Фотофакт

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