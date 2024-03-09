Беларусь и Вьетнам укрепляют сотрудничество – каких договорённостей уже удалось достичь?

История, экономика и молодежные инициативы. Беларусь рассматривает Вьетнам в качестве одного из приоритетных партнеров на азиатском направлении, а также стремится к развитию отношений стратегического взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске с визитом находится вьетнамская делегация во главе с первым секретарем ЦК Коммунистического союза молодежи имени Хо Ши Мина. Активизировать сотрудничество и открыть новые векторы развития в самых разных сферах – такова главная задача сегодня. Каких договоренностей уже удалось достичь, расскажет Алина Мычко.

Беларусь и Вьетнам связывают давние тесные отношения. А начиналось все в советское время. Именно тогда была заложена основа для сотрудничества. Сегодня белорусcко-вьетнамские связи характеризуются позитивной динамикой. Заключен ряд двухсторонних соглашений, которые охватывают практически все сферы деятельности. Одной из главных точек визита делегации стала Хатынь. Здесь и появилась первая в рамках визита договоренность.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Хатынь, как мы с вами знаем, – это сестра деревни Сонгми, которая расположена во Вьетнаме, которую американцы сожгли точно так же, как и фашисты в годы Великой Отечественной войны палили Хатынь. И посещая этот мемориальный комплекс, отдавая дань памяти и уважения тем людям, была достигнута договоренность между руководством мемориального комплекса «Хатынь» и руководством комсомола Вьетнама о том, что вьетнамцы передадут землю из святой деревни, святой земли вьетнамской деревни Сонгми, чтобы это тоже нас объединяло. А мы соответственно передадим нашу землю из Хатыни во Вьетнам.

Несмотря на достаточно далекое расстояние между странами, нас объединяет многое. Это отметили сегодня, 9 марта, в ходе встречи делегации с депутатами нижней палаты парламента. Обсуждали совместные инициативы в сфере молодежной политики. Результатом стало соглашение о сотрудничестве комсомола Вьетнама и Компартии Беларуси. Документ пока в проработке, но уже в начале 2025 года будет подписан. Молодежные инициативы Беларуси и Вьетнама обсудили в Палате представителей. Подробности.

Экономики Беларуси и Вьетнама органично дополняют друг друга. Поэтому важная часть в программе делегации – посещение промышленных гигантов. В том числе Минский тракторный завод. Недавно специалисты МТЗ презентовали модель для работы на рисовых полях персонально для Вьетнама. Наши «Белорусы» уже хорошо известны в этой стране. Один из отечественных тракторов даже помещен на купюру в 200 донгов за его надежность, выносливость и весомый вклад в продовольственную безопасность Вьетнама.