Собственное дело, саморазвитие и мотивация: о чём говорили на женском бизнес-форуме в Могилёве?

Вдохновение, стиль и успех. Более 130 участниц собрал женский бизнес-форум в Могилеве. Он стал уникальной платформой для бизнес-леди и тех, кто только на пути к созданию личного дела. Лекции и обсуждения затронули самые важные сферы жизни современной женщины – это семья, собственное дело, саморазвитие и мотивация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опытные спикеры поделились секретом, как начать бизнес с нуля и выйти на топ-площадки, при этом не утратить своей женственности и оставаться любящей женой и мамой.

Белорусские женщины активно учатся грамотно распоряжаться своими денежными потоками, не откладывают на черный день, а инвестируют. Женская стратегия «больше прогнозов – меньше риска» отлично работает, в том числе в инвестполе. Еще один тренд последних лет – финансовая независимость.

Валентина Гайдук, участница женского бизнес-форума:

Деньги – это, во-первых, безопасность, и женщина должна чувствовать эту безопасность, независимость, как по мне. Не только от источников дохода, но и от мужчины в том числе. Потому что сегодня сложно, когда есть только один либо источник дохода, либо мужчина, на которого ты опираешься.

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Белоруски смелее идут в бизнес, но барьеры, которые им мешают, по-прежнему есть – собственная неуверенность. Семь из десяти дам, которые задумывались об открытии своего дела, так и не решаются его начать, о чем со временем жалеют. Побороть их как раз помогают форумы, где помимо алгоритма, можно получить кейс бесценного опыта.