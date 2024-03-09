Молодёжные инициативы Беларуси и Вьетнама обсудили в Палате представителей

Молодежь Беларуси и Вьетнама углубляют сотрудничество. Ряд совместных инициатив сегодня, 9 марта, обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на достаточно далекое расстояние между странами, нас очень многое объединяет. Это было подчеркнуто во время встречи депутатов Палаты представителей Национального собрания с делегацией Центрального комитета Коммунистического союза молодежи. Стороны обсудили геополитическую ситуацию в мире, а также совместные инициативы в сфере молодежной политики.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Комсомол ведь там объединяет порядка семи миллионов человек – достаточно масштабная организация, влиятельная организация в их стране. Он объединяет все сферы в принципе, как и у нас в Беларуси ребята возглавляют, работает по самым разным направлениям экономики, социальной политики.

Буй Куанг Хи, первый секретарь Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина:

Уже сегодня у нас есть намерение заключить ряд соглашений. Вьетнам рассматривает Беларусь в качестве одного из приоритетных партнеров на азиатском направлении и стремится к развитию отношений стратегического партнерства.

Программа визита насыщенная. Накануне вьетнамская делегация посетила мемориальный комплекс «Хатынь». Сегодня в планах знакомство с белорусскими промышленными гигантами.