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Молодёжные инициативы Беларуси и Вьетнама обсудили в Палате представителей

09 марта 2024 11:08
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Молодежь Беларуси и Вьетнама углубляют сотрудничество. Ряд совместных инициатив сегодня, 9 марта, обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодёжные инициативы Беларуси и Вьетнама обсудили в Палате представителей-1

Несмотря на достаточно далекое расстояние между странами, нас очень многое объединяет. Это было подчеркнуто во время встречи депутатов Палаты представителей Национального собрания с делегацией Центрального комитета Коммунистического союза молодежи. Стороны обсудили геополитическую ситуацию в мире, а также совместные инициативы в сфере молодежной политики.

Молодёжные инициативы Беларуси и Вьетнама обсудили в Палате представителей-4

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Комсомол ведь там объединяет порядка семи миллионов человек – достаточно масштабная организация, влиятельная организация в их стране. Он объединяет все сферы в принципе, как и у нас в Беларуси ребята возглавляют, работает по самым разным направлениям экономики, социальной политики.

Молодёжные инициативы Беларуси и Вьетнама обсудили в Палате представителей-7

Буй Куанг Хи, первый секретарь Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина:
Уже сегодня у нас есть намерение заключить ряд соглашений. Вьетнам рассматривает Беларусь в качестве одного из приоритетных партнеров на азиатском направлении и стремится к развитию отношений стратегического партнерства.

Программа визита насыщенная. Накануне вьетнамская делегация посетила мемориальный комплекс «Хатынь». Сегодня в планах знакомство с белорусскими промышленными гигантами.

# Беларусь-Вьетнам # общество # Сергей Клишевич

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