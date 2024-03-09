Климатический расклад по Европе: к чему готовится западным соседям? Прогноз погоды

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду, столбик термометра в Париже покажет +11 °С. Потепление в Беларуси дополнят дожди и мокрый снег – погода на неделю. Подробности.

Ненастно встретит новый день жителей Австрии. В Вене до +14 °С, а также сильные дожди. Так же с осадками в виде дождя и до 16 градусов со знаком плюс в Риме. Пасмурно и небольшой дождь в столице Испании. В Мадриде до 9 градусов тепла.

Столицу Болгарии ожидает ясный день с переменной облачностью и 14 °С со знаком плюс. Такое погодное настроение ощутят и в турецкой столице. В Анкаре +11 °С. Заглянет солнце и в Афины – там до 16 градусов тепла.