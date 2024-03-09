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Климатический расклад по Европе: к чему готовится западным соседям? Прогноз погоды

09 марта 2024 15:03
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Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду, столбик термометра в Париже покажет +11 °С.

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Климатический расклад по Европе: к чему готовится западным соседям? Прогноз погоды-1

Ненастно встретит новый день жителей Австрии. В Вене до +14 °С, а также сильные дожди. Так же с осадками в виде дождя и до 16 градусов со знаком плюс в Риме. Пасмурно и небольшой дождь в столице Испании. В Мадриде до 9 градусов тепла.

Климатический расклад по Европе: к чему готовится западным соседям? Прогноз погоды-4

Столицу Болгарии ожидает ясный день с переменной облачностью и 14 °С со знаком плюс. Такое погодное настроение ощутят и в турецкой столице. В Анкаре +11 °С. Заглянет солнце и в Афины – там до 16 градусов тепла.

Климатический расклад по Европе: к чему готовится западным соседям? Прогноз погоды-7

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается ясная без осадков погода и всего на 3 градуса выше нуля в дневное время суток. До +3 °С повысится температура воздуха в Вильнюсе. В городе будет преимущественно ясно и малооблачно. В Варшаве +8 °С, осадков не предвидится. На 5 градусов выше нуля в Киеве. В Москве до 3 градусов со знаком минус, погода будет также хмурая, но без осадков.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова

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