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Беларусь и Россия учредили совместную комиссию по истории

25 января 2024 20:33
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У нас одно прошлое. И защита исторических фактов, памяти о подвигах предков – общая обязанность. Совместную комиссию по истории учредили Беларусь и Россия. Своими подписями меморандум о взаимопонимании между историческими сообществами двух стран заверили глава Администрации Президента Беларуси и помощник Президента России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия учредили совместную комиссию по истории-1

Торжественная церемония состоялась в Музее современной белорусской государственности. Совместными усилиями стороны будут бороться за сохранение исторической правды и справедливости, в том числе в учебной литературе. В планах – развивать просветительскую, экспертную, консультационную и общественно значимую деятельность. Стоит отметить, что в последнее время взаимодействие историков двух стран значительно активизировалось.

Беларусь и Россия учредили совместную комиссию по истории-4

Владимир Мединский, помощник Президента России, председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению:
У нас есть инициативная группа ученых, которая работает вместе над общими учебными пособиями, программами, какими-то аспектами сохранения памятников общих, восстановления. Эта работа также будет нами всецело поддерживаться на уровне административном, финансовом.

Беларусь и Россия учредили совместную комиссию по истории-7

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси, председатель Республиканского совета по исторической политике:
Подписание меморандума даст новый импульс для развития наших отношений, откроет новые страницы, новые исследования, и об этом шла речь, и в том числе по увековечиванию памяти героев, которые, может быть, на каких-то исторических этапах необоснованно были забыты, неизвестны сегодня широкому кругу.

Рабочим органом совместной комиссии по истории станет Экспертно-консультативный российско-белорусский совет, созданный в июне 2023 года в Москве. Стороны уверены, что подписание меморандума послужит мощным мотиватором для всего научного сообщества к продуктивному взаимодействию. Тем более что опыт сотрудничества накоплен немалый, в том числе на уровне международных площадок.

# Союзное государство # общество # Игорь Сергеенко # Владимир Мединский

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