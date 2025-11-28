Беларусь и Россия реализуют программы согласованных действий в области внешней политики

Межпарламентский диалог. Совместное заседание комитета Совета Федерации по международным делам и Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности прошло в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Мы говорили, конечно, и о межрегиональном сотрудничестве, которое имеет серьезный потенциал, которое активно, динамично развивается. Вы знаете, что Совет Республики и Совет Федерации выступают инициаторами и организаторами уже на протяжении 12 лет Форума регионов. Форум, который уже очень ярко вписан в страницы нашего союзного строительства. Мы готовим VIII Форум регионов, который пройдет в Минской области в следующем году. Этот форум будет посвящен вопросам экономического взаимодействия во всех его измерениях.

Естественно, мы планируем в самое ближайшее время объединить усилия для того, чтобы этот форум принес очевидный дополнительный экономический эффект для нашего двухстороннего взаимодействия, для наших стран и наших народов.

Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации ФС России по международным делам:

Мы сегодня коснулись в частности вопросов, связанных с тем, как препятствовать иностранному влиянию, попытками навязать чуждое нам прочтение событий, какие-то вещи в информационной сфере. Договорились о том, как противодействовать этому для блага двух наших стран, для блага Союзного государства. Коснулись вопросов молодежного движения, взаимодействия в атомной сфере.