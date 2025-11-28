Беларусь и Россия реализуют программы согласованных действий в области внешней политики

Межпарламентский диалог. Совместное заседание комитета Совета Федерации по международным делам и Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности прошло в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парламентарии обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и подтвердили высокий уровень доверия между странами. Беларусь и Россия на постоянной основе реализуют программы согласованных действий в области внешней политики.
В ходе встречи рассмотрен глубокий спектр тем: противодействие вмешательству во внутренние дела, развитие мирного атома, научно-техническое сотрудничество, молодежные проекты. Расширению экономического партнерства будет посвящен VIII Форум регионов Беларуси и России.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Мы говорили, конечно, и о межрегиональном сотрудничестве, которое имеет серьезный потенциал, которое активно, динамично развивается. Вы знаете, что Совет Республики и Совет Федерации выступают инициаторами и организаторами уже на протяжении 12 лет Форума регионов. Форум, который уже очень ярко вписан в страницы нашего союзного строительства. Мы готовим VIII Форум регионов, который пройдет в Минской области в следующем году. Этот форум будет посвящен вопросам экономического взаимодействия во всех его измерениях.
Естественно, мы планируем в самое ближайшее время объединить усилия для того, чтобы этот форум принес очевидный дополнительный экономический эффект для нашего двухстороннего взаимодействия, для наших стран и наших народов.
Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации ФС России по международным делам:
Мы сегодня коснулись в частности вопросов, связанных с тем, как препятствовать иностранному влиянию, попытками навязать чуждое нам прочтение событий, какие-то вещи в информационной сфере. Договорились о том, как противодействовать этому для блага двух наших стран, для блага Союзного государства. Коснулись вопросов молодежного движения, взаимодействия в атомной сфере.
Совместная работа законодателей двух стран – это вклад в стабильность и развитие Союзного государства. Минск и Москва вместе укрепляют суверенитет, противостоят внешним вызовам и строят Евразию как территорию мира и сотрудничества.