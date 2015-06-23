Беларусь и Россия объединили усилия в создании спутника дистанционного зондирования Земли

Новости Беларуси. Космические планы. Беларусь и Россия объединили усилия в создании нового аппарата. Планируется, что спутник дистанционного зондирования Земли будет создан в течение 2-3 лет. Об этом на встрече с руководителем «Роскосмоса» заявил 23 июня председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси. Новый спутник заменит существующий белорусский космический аппарат. Планируется, что по техническим характеристикам, он будет значительно лучше предшественника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Если теперь у спутника разрешение с космоса до двух метров, то этот будет более сильным — менее метра. Более четкие, ясные, определенные снимки. Мы полагаем не только использование для внутренних целей, но предполагаем и коммерческое использование спутника, то есть продавать эти снимки и внутренним пользователям, и за рубежом.

Игорь Комаров, руководитель Федерального космического агентства Российской Федерации:

Сейчас идет техническая проработка требований к этому аппарату и его основным характеристикам. Также мы будем обсуждать, как реализовать этот проект с точки зрения его производства, выведения и дальнейшего использования информации. Мы видим, что большое внимание уделяется развитию космической промышленности и предприятий «Интеграл» и «Пеленг». Видим, что серьезные позитивные изменения происходят. Большое внимание и уделяется конкурентоспособности этих предприятий.

23 июня Федеральное космическое агентство России и Академия наук Беларуси подписали протокол, благодаря которому продолжится наше успешное сотрудничество в космической сфере.

Сегодня же, 23 июня, руководитель «Роскосмоса» встретился с премьер-министром нашей страны. Андрей Кобяков отметил, что в Беларуси достаточный научный и производственный потенциал, а также опыт создания продукции космического назначения. Значимые успехи достигнуты в тесном сотрудничестве именно с «Роскосмосом». Добавим, в настоящее время реализуется ряд совместных программ Союзного государства по космической тематике.