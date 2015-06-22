Новая скульптура «Обретение иконы Божией Матери» появилась в историческом центре Минска

Новости Беларуси. Символ города в христианском искусстве! Исторический центр Минска украсила новая скульптурная композиция «Обретение иконы Божией Матери».

На прозрачном обелиске, имитирующем воды реки, возвышается ладья в виде белого голубя, а в ладье — икона. Памятник, установленный на улице Зыбицкой, символизирует обретение Минской иконы Божией Матери. По легенде, в 1500-ом году на берегу Свислочи нашли икону Божией Матери, чей лик позже лёг в основу герба Минска. На создание памятного знака дал благословение митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел. А в церемонии открытия памятника принял участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.