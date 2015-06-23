В Европу по отпечаткам пальцев. Правила получения визы в страны Шенгенского соглашения

Новости Беларуси. В Европу по отпечаткам пальцев. Отныне за визой в консульства и посольства стран Шенгенского соглашения в Беларуси необходимо обращаться лично. Требуется предоставление биометрических данных.

Отпечатки всех пальцев рук и цифровая фотография будут храниться в визовой информационной системе на протяжении пяти лет. В течении этого срока повторно проходить такую процедуру не требуется. При последующем получении визы в любую из стран Шенгенского соглашения, данные будут браться из базы.

Правила не касаются детей до 12 лет. Для них условия путешествия в Европу — не изменились.