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В Европу по отпечаткам пальцев. Правила получения визы в страны Шенгенского соглашения

23 июня 2015 08:26
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Новости Беларуси. В Европу по отпечаткам пальцев. Отныне за визой в консульства и посольства стран Шенгенского соглашения в Беларуси необходимо обращаться лично. Требуется предоставление биометрических данных.

Отпечатки всех пальцев рук и цифровая фотография будут храниться в визовой информационной системе на протяжении пяти лет. В течении этого срока повторно проходить такую процедуру не требуется. При последующем получении визы в любую из стран Шенгенского соглашения, данные будут браться из базы.

Правила не касаются детей до 12 лет. Для них условия  путешествия в Европу — не изменились.

# общество # Шенгенская виза # Фотофакт

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