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В Минске разработали подробную схему оснащения всех станций метро элементами безбарьерной среды

22 июня 2015 18:33
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Новости Беларуси. Специалисты минской подземки разработали подробную схему оснащения всех станций метро элементами безбарьерной среды. Узнать наличие и точное расположение лифтов, подъёмных платформ и лестниц с рельсами на той или иной станции можно на сайте метрополитена.

Такая онлайн-схема поможет пассажирам с ограниченными возможностями детально прорабатывать и заранее планировать свои маршруты. А уже на месте воспользоваться подъёмными механизмами физически ослабленным минчанам поможет специально обученный персонал, который дежурит на каждой станции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Минское метро

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