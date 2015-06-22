В Минске разработали подробную схему оснащения всех станций метро элементами безбарьерной среды

Новости Беларуси. Специалисты минской подземки разработали подробную схему оснащения всех станций метро элементами безбарьерной среды. Узнать наличие и точное расположение лифтов, подъёмных платформ и лестниц с рельсами на той или иной станции можно на сайте метрополитена.

Такая онлайн-схема поможет пассажирам с ограниченными возможностями детально прорабатывать и заранее планировать свои маршруты. А уже на месте воспользоваться подъёмными механизмами физически ослабленным минчанам поможет специально обученный персонал, который дежурит на каждой станции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.