Последний звонок прозвучал для выпускников Лицея БГУ

Лицей БГУ отправил во взрослую жизнь своих выпускников. Последний звонок прозвучал для 253 юношей и девушек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лицей БГУ отправил во взрослую жизнь своих выпускников. Последний звонок прозвучал для 253 юношей и девушек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В торжественной обстановке лицеисты получили грамоты и благодарности. Многие из них отстаивали честь учреждения образования на международных интеллектуальных конкурсах и олимпиадах.
Яна Русак, учащаяся Лицея имени Ф.Э. Дзержинского БГУ:
Избитая фраза о том, что место делают люди, но на самом деле она действительно работает. И я думаю, что без людей, которые делают этот праздник, которые наполняют это учреждение образования, настолько все хорошо бы не было.
Владимир Нехай, учащийся Лицея имени Ф.Э. Дзержинского БГУ:
Я буду сумаваць па ліцэі, бо гэтыя два гады былі сапраўды выдатнымі. Я пазнаёміўся з вельмі цікавымі людзьмі. Ліцэй стаў для мяне сям'ёй.
Кристина Шутро, учащаяся Лицея имени Ф.Э. Дзержинского БГУ:
На самом деле очень грустно выпускаться, но это были очень счастливые два года. Я буду очень сильно скучать по лицею, по своим одноклассникам, по всем мероприятиям, которые там были. Поступать я буду, наверное, в БГУ.
95 % выпускников Лицея этого года смогут поступить в БГУ без предварительных испытаний. Это ребята, которые имеют итоговые оценки по профильным предметам не ниже 9 баллов, а по остальным – не ниже 8. Кроме того, 58 выпускников – победители олимпиад, что дает им право поступать в любой университет страны без экзаменов.
Татьяна Мамчиц, директор лицея имени Ф.Э. Дзержинского БГУ:
Ребята у нас из года в год все вот такие замечательные. Кроме того, они еще замечательные тем, что они участвуют в творческих проектах, в мероприятиях спортивных, и там тоже побеждают. Поэтому наши дети, они из года в год особенные. Они уже к выпуску – личности, причем такие многогранные личности. Они победители не только в олимпиадах, они умницы не только по предметам, они еще вот такие очень всесторонние.
В этом году лицей БГУ примет новое пополнение: желание стать учащимися изъявили полторы тысячи ребят со всей Беларуси, однако поступят лишь лучшие. Самые популярные профили среди абитуриентов – экономика, математика, обществоведение, информатика. К слову, в этом году учреждение отметит юбилей – 35 лет со дня основания.