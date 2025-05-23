Последний звонок прозвучал для выпускников Лицея БГУ

Лицей БГУ отправил во взрослую жизнь своих выпускников. Последний звонок прозвучал для 253 юношей и девушек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественной обстановке лицеисты получили грамоты и благодарности. Многие из них отстаивали честь учреждения образования на международных интеллектуальных конкурсах и олимпиадах.

Яна Русак, учащаяся Лицея имени Ф.Э. Дзержинского БГУ:

Избитая фраза о том, что место делают люди, но на самом деле она действительно работает. И я думаю, что без людей, которые делают этот праздник, которые наполняют это учреждение образования, настолько все хорошо бы не было.

Владимир Нехай, учащийся Лицея имени Ф.Э. Дзержинского БГУ:

Я буду сумаваць па ліцэі, бо гэтыя два гады былі сапраўды выдатнымі. Я пазнаёміўся з вельмі цікавымі людзьмі. Ліцэй стаў для мяне сям'ёй.

Кристина Шутро, учащаяся Лицея имени Ф.Э. Дзержинского БГУ:

На самом деле очень грустно выпускаться, но это были очень счастливые два года. Я буду очень сильно скучать по лицею, по своим одноклассникам, по всем мероприятиям, которые там были. Поступать я буду, наверное, в БГУ. 95 % выпускников Лицея этого года смогут поступить в БГУ без предварительных испытаний. Это ребята, которые имеют итоговые оценки по профильным предметам не ниже 9 баллов, а по остальным – не ниже 8. Кроме того, 58 выпускников – победители олимпиад, что дает им право поступать в любой университет страны без экзаменов.