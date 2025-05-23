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Абухович: сотрудничество Беларуси и Китая приносит результаты обеим сторонам

23 мая 2025 10:35
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Беларусь рассчитывает на серьезное стратегическое взаимодействие с Китаем. Не одно десятилетие наши страны успешно выстраивают открытые дружеские отношения, которые приносят весомые плоды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудничество стабильно развивается по линии машиностроения, сельскохозяйственного производства и биотехнологий. Непрерывно повышается и уровень торгово-экономического взаимодействия.

Абухович: сотрудничество Беларуси и Китая приносит результаты обеим сторонам-2

Успешно реализуются проекты технико-экономической помощи: завершено строительство национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Недавно Минск и Пекин создали комиссию по промышленному сотрудничеству. Документ откроет новые возможности для совместных проектов. Уже намечено порядка 70 инициатив в сфере промышленности, технологий и инноваций.

Абухович: сотрудничество Беларуси и Китая приносит результаты обеим сторонам-4

Юлия Абухович, экономический эксперт:
Мы работаем с Китаем именно по направлению стратегического сотрудничества, которое приносит результаты как для КНР, так и для Республики Беларусь. Устанавливают сезон свободной торговли по торговле именно услугами между Беларусью и Китаем. Для Республики Беларусь это возможность участвовать в реализации своих услуг. Более того, для Республики Беларусь Китай устанавливает такие же условия сотрудничества, как со своими ближайшими партнерами в Юго-Восточной Азии.

Китай на протяжении последних пяти лет является вторым торговым партнером Беларуси, а наша страна, в свою очередь, входит в десятку крупнейших поставщиков в КНР калийных удобрений, мясо-молочной продукции и рапсового масла.

# Беларусь-Китай # Юлия Абухович # Международное сотрудничество

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