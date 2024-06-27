Беларусь и Россия могут создать союзный центр трансферта аграрных технологий

Форум регионов в 2024 году развернулся сразу на три города и собрал руководителей и представителей 60 регионов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торговля, логистика, производство. На Форуме регионов подписали первые соглашения и контракты. Полоцк стал площадкой для заключения соглашений. Здесь представители Союзного государства подписали более 30 документов о сотрудничестве белорусских регионов с Республикой Карелия, Алтайским и Красноярским краем, Дагестаном, Свердловской, Брянской, Мурманской и Псковской областями.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Такое множество документов говорит об интересе к Республике Беларусь, взаимной интеграции экономик наших стран, чтобы обеспечить поступательное развитие нашего Союзного государства.

Главная задача Союзного государства – в условиях санкционного давления сохранить технологический суверенитет. Залог экономической безопасности здесь – инновации, которые смогут укрепить импортонезависимость стран. О них шла речь на сессии контрольных ведомств Беларуси и России. Белорусская сторона призвала ускорить работу над совместными проектами. При этом финансовые вливания должны поступать только в те проекты, где есть реальная отдача. Хорошим примером по срокам реализации контролирующие органы двух стран назвали запуск белорусского космонавта на МКС: от периода договоренности до выполнения масштабного проекта прошло менее 2 лет.

Галина Изотова, заместитель председателя Счетной палаты России:

Мы приехали с большой задачей обсудить важнейшую тему: инновации как фактор экономической безопасности Союзного государства, наших стран. Сегодня выделяются колоссальные деньги и планируется в последующем выделение очень больших ресурсов для поддержки инновации в наших странах. И здесь наша деятельность крайне важна.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Мы начали с того, что в этом году была принята Стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года. И в этом плане роль высших контрольных органов существенно возрастает. И сегодня мы обсуждали те пути и методы, которые будем использовать, чтобы смотреть не просто расходование средств, а эффективность.

Межрегиональное сотрудничество в рамках Союзного государства долгие годы остается эффективным механизмом решения широкого спектра задач в торгово-экономической и гуманитарной областях. Благодаря такому взаимодействию Беларусь и Россия продолжают демонстрировать уверенный экономический рост. В прошлом году объем взаимной торговли составил более 48 миллиардов долларов. Одним из важнейших направлений сотрудничества на профильной секции в Полоцке спикеры определили научно-техническую и производственную кооперацию в высокотехнологичных отраслях. Для еще большей результативности необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу Союзного государства, упростить порядок финансирования программ, разработать дополнительные меры в сфере транспортной инфраструктуры и сформировать единое научно-технологическое пространство.

Андрей Шевченко, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера (Россия):

На нашу секцию заявились более 200 человек. И только с российской стороны заявились 17 губернаторов, 27 председателей законодательных собраний и заместителей руководителей компаний. То есть действительно понимаешь, насколько востребован сегодня и в целом Форум регионов Беларуси России и насколько эффективны те документы, которые подписываются здесь. И самое главное, что это реальная наша жизнь в наших регионах.

Новым содержанием наполнилось и сотрудничество в сфере агросектора. В профильной секции инициировали создание союзного центра трансферта аграрных технологий. В планах не только обеспечить внутренний спрос, но и наладить экспортные поставки на рынки стран Африки и Азии, в первую очередь Китая. В сфере импортозамещения сельхозмашин также есть ряд успешных совместных проектов. Например, завод «Амкодор-Агидель», где выпускают сушильные комплексы только из белорусских и российских комплектующих.