«Наблюдаем очень интересную тенденцию». Павел Каллаур рассказал о новом явлении в белорусской экономике

Как доложил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, финансовые организации работают устойчиво, в том числе по линии кредитования. За пять месяцев 2024 года заметен прирост кредитных портфелей.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Прирост выдач кредитов за 5 месяцев в национальной валюте составил 34 %. Мы наблюдаем очень интересную тенденцию, когда спрос на кредиты в белорусском рубле значительно превышают спрос кредитования в иностранной валюте. Это новое явление для нашей экономики. За пять месяцев выдача кредитов (это поток) составила 76 миллиардов, из них 60 миллиардов – в белорусских рублях.

Одной из ключевых задач банковской системы является сопровождение внешнеторговой деятельности предприятий. Работа в данной части ведется в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. На уровне банков созданы рабочие группы для совместного принятия оперативных решений. Также продолжается работа на межгосударственном уровне в части расширения корреспондентской сети в дружественных и нейтральных странах, проведения расчетов в национальных валютах, а также выстраивания эффективных механизмов для трансграничных платежей.