Беларусь и Россия могут обеспечить свою независимость практически по всем направлениям – Лукашенко

Беларусь и Россия могут обеспечить свою независимость практически по всем направлениям. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Кировской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил глава государства, пока объемы взаимной торговли с Кировской областью не особо велики. Есть и субъективные причины. Вместе с тем темпы неплохие. Если сохраним их, сможем удвоить нынешние показатели, подчеркнул Александр Лукашенко. Отметим, за пять лет стороны больше, чем в два раза увеличили товарооборот, в последние годы он колеблется в пределах 115-140 миллионов долларов. Особое внимание Президент обратил на импортозамещение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы в одной лодке, Борис Вячеславович [Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси – прим. ред.]. Поэтому, как мы с Владимиром Владимировичем Путиным определились – ориентироваться надо на свое. Санкции, не санкции – надо ориентироваться на свое. Да, китайское хорошо, но у нас же есть высокого уровня, качества продукция – и комбайны, и вот по автомобилям с китайцами когда-то начинали. Автомобили BELGEE – третье место по продажам в огромной России. Значит, есть что покупать.

Друзей вокруг очень мало. А если есть, то есть определенные проблемы. Венесуэльцы не были нам врагами. Ну, как вот сейчас на таком расстоянии… Думаем, как помочь, не бросить эту страну, потому что друзей терять нельзя. Ну, а здесь, рядом, надо уже свое пространство как-то нам надежнее защищать.