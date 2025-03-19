Не вижу принципиальной разницы, мальчики или девочки – многодетный отец рассказал, каково иметь пять дочерей

Их труд – это не просто работа, а главная миссия жизни, наполненная теплом и большой любовью. В Минской области проживает около 22 тысяч многодетных семей. В 2025 году те, кто достойно воспитал и вырастил пятерых и более детей, удостоены главной награды – ордена Матери. Истории белорусских женщин, которым покоряются любые вершины, рассказали в программе «Центральный регион».

Любовь с первого взгляда – так описывают свою встречу вот эта пара. Надежда и Виктор Шимак в браке уже 19 лет. Огонь в глазах такой же, как и студенческие времена: не только не утих, а еще и стал больше, в пять раз больше – результат их большой любви пятеро дочерей. А начиналась красивая история во время учебы в педагогическом университете.



Оглядываясь назад, Надежда признается: она всю жизнь готовилась к важнейшей для себя миссии, стать тем, кем она является сейчас – многодетной мамой, а когда мечты сбываются – и тяготы в радость. Недавно Надежда Генриховна была удостоена высокой награды – ордена Матери.

Надежда Шимак:

У нас пятеро дочек: старшая Виктория, она уже учится в университете, поступила в экономический университет в этом году, вторая Вероника, она в 10 классе учится сейчас, еще думает, куда поступать, Екатерина – третья, в седьмом классе учится сейчас, Маргарита учится в третьем классе, и вот родилась у нас Анечка. Анечке скоро два. Не планировали, конечно, заранее, но вот так вышло. Мы очень рады, что у нас пятеро девочек. Детский смех, все время какое-то движение дома, все время кому-то что-то нужно.