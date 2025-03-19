Кочанова: сотрудничество Беларуси и Республики Сербской основывается на славянском братстве

Сотрудничество Беларуси и Республики Сербской основывается на славянском братстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с парламентской делегацией Республики Сербской Боснии и Герцеговины во главе с председателем Вече народов Сребренкой Голич.

Особое внимание уделено парламентскому взаимодействию. Республика Сербская находится в составе государства Боснии и Герцеговины и занимает около половины территории всей страны. Основные приоритеты сотрудничества с Беларусью были обозначены около года назад в Минске на встрече Александра Лукашенко и Президента Республики Сербской. Как результат – сегодня крепнут двусторонние гуманитарные и экономические связи.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Мы рассчитываем, что визит парламентской делегации придаст новый импульс во взаимоотношениях между нашими парламентариями, который будет направлен прежде всего на тесное сотрудничество между нашими народами. У нас схожие позиции. Мы признательны Республике Сербской за поддержку Беларуси на международных площадках и в международных организациях. У нас схожи позиции по внешней политике: это миролюбие, это мир и согласие между народами для того, чтобы могла каждая страна жить по своим законам, по своим традициям и не нарушать суверенитет и независимость.

Сребренка Голич, председатель Вече народов Республики Сербской:

Это мой второй визит в Республику Беларусь. Я очень рада, что нахожусь здесь сегодня. Мы рассмотрели целый ряд вопросов о направлении сотрудничества, которые могли бы служить на пользу двух народов, как Республики Сербской, так и Республики Беларусь.

Делегация Республики Сербской 19 марта встретилась и с руководством Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Запланировано также посещение промышленных и социальных объектов, знакомство с достопримечательностями нашей страны.