Беларусь и Иран обсудили результаты двустороннего взаимодействия и наметили новые точки роста

Беларусь продолжает укреплять позиции на Ближнем Востоке. В Минск по приглашению Палаты представителей Национального собрания прибыла парламентская делегация из Ирана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Минска Тегеран является важным стратегическим партнером в регионе и авторитетным участником международных отношений. Сегодня страны активно сотрудничают по целому ряду направлений. Этому во многом способствует активный диалог законодательных ветвей власти. На встрече белорусские и иранские парламентарии обсудили результаты двустороннего взаимодействия и наметили новые точки роста. Сфера интересов обширная – машиностроение, деревообработка, нефтехимия, культурная и гуманитарная отрасли, туризм.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси : Республика Беларусь известна в Иране как страна, которая имеет соответствующие мощности в области машиностроения, продовольствия. Наших коллег заинтересовало как раз имеющиеся возможности по продаже мяса птицы, говядины, сухого молока. Кроме того, сегодня очень важно, конечно же, выстраивать международные отношения. Мир серьезно меняется, и поддержка двух стран прежде всего в вопросах международных отношений, это очень важный компонент.

Алиасгар Багерзаде, руководитель рабочей группы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с Национальным собранием Беларуси:

Сегодня мы видим односторонние, несправедливые санкции и ограничения со стороны коллективного Запада против Исламской Республики, а также против Беларуси. Поэтому мы решили двигаться бок о бок и сотрудничать в различных отраслях, развивая наши отношения еще больше. Наши страны всегда поддерживают друг друга в международных организациях и это помогает нам в установлении мирового порядка.

Продвигать интересы двух стран и расширять межпарламентские связи активно помогает и работа белорусско-иранских групп дружбы. Их совместное заседание сегодня также состоялось в Доме Правительства. В центре внимания двух парламентов – развитие политических контактов и ратификация международных договоров. Кроме того, группы дружбы договорились использовать все возможности в реализации Дорожной карты, подписанной между странами.