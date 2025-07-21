Прямой эфир

В Оршанском районе спасатели вытащили жеребёнка из погреба

21 июля 2025 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

История со счастливым финалом. В Оршанском районе жеребенок провалился в погреб хозяйственной постройки и не мог выбраться самостоятельно. Местные жители обратились за помощью к спасателям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Оршанском районе спасатели вытащили жеребёнка из погреба-2

Используя веревки, они аккуратно извлекли напуганное животное. К счастью, жеребенок не получил травм и чувствует себя хорошо – ветеринарная помощь ему не понадобилась.

# МЧС Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси убрано более 75% посевов озимого ячменя
21 июля 2025 10:39

В Беларуси убрано более 75% посевов озимого ячменя

Мы расширяем своё присутствие там, где нас хотят видеть! Лукашенко встретился с губернатором Самарской области
21 июля 2025 10:34

Мы расширяем своё присутствие там, где нас хотят видеть! Лукашенко встретился с губернатором Самарской области

В Копыле спасатели вернули в гнездо выпавшего совёнка
21 июля 2025 09:04

В Копыле спасатели вернули в гнездо выпавшего совёнка