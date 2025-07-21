В Оршанском районе спасатели вытащили жеребёнка из погреба

История со счастливым финалом. В Оршанском районе жеребенок провалился в погреб хозяйственной постройки и не мог выбраться самостоятельно. Местные жители обратились за помощью к спасателям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
История со счастливым финалом. В Оршанском районе жеребенок провалился в погреб хозяйственной постройки и не мог выбраться самостоятельно. Местные жители обратились за помощью к спасателям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Используя веревки, они аккуратно извлекли напуганное животное. К счастью, жеребенок не получил травм и чувствует себя хорошо – ветеринарная помощь ему не понадобилась.