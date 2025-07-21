Парламентская делегация из Ирана с официальным визитом прибыла в Беларусь

Азарёнок: в 90-е вся система была против Лукашенко, а он выстоял и победил

«Разве не прообраз Лукашенко – Батька Минай, всю жизнь боровшийся с врагами? А потом нас вышвырнули из большой семьи. Нам сказали: нет веры, нет идеалов, нет ничего святого. Есть только бизнес, бабки, пора валить. Но не согласно с этим человеческое сердце. И оно позвало Батьку».