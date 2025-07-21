Парламентская делегация из Ирана с официальным визитом прибыла в Беларусь

Минск и Тегеран работают над дальнейшим укреплением дружбы между двумя народами и созданием благоприятных условий для развития взаимовыгодного сотрудничества. Парламентская делегация из Ирана с официальным визитом прибыла в нашу страну, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В графике – участие в совместном заседании с рабочей группой Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Ирана. Также запланирован ряд встреч в Палате представителей, посещение белорусских предприятий в области машиностроения, Белорусского государственного медицинского университета, Национальной библиотеки Беларуси и мемориального комплекса «Хатынь». Цель нынешнего визита – обсудить широкий круг вопросов межпарламентского взаимодействия, сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться опытом законотворческой деятельности и мнениями по ряду актуальных международных проблем.