Беларусь и Чукотка подписали дорожную карту по сотрудничеству на 2026-2030 годы

Беларусь и Чукотка подписали дорожную карту по сотрудничеству на ближайшие пять лет. 31 марта в Минске прошло первое заседание рабочей группы по развитию сотрудничества между сторонами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Чукотка подписали дорожную карту по сотрудничеству на ближайшие пять лет. 31 марта в Минске прошло первое заседание рабочей группы по развитию сотрудничества между сторонами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Партнеры договорились о поставках техники и развитии туризма. С правительством нашей страны подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.
Промышленность, культура и туризм: Наталья Петкевич провела встречу с российской делегацией.
Чукотка – в лидерах России по добыче золота, серебра, угля, олова. Общая стратегия развития территории до 2035 года предполагает серьезный рост промышленного производства за счет освоения трех крупных месторождений. Поэтому там востребована продукция, прежде всего, белорусских машиностроителей.
Стороны также обсудили развитие туризма и культурных связей. По словам губернатора Владислава Кузнецова, в 2026 году планируется запустить пробные туристические маршруты, а также организовать взаимные дни культуры.
Лукашенко: у Беларуси есть большой интерес к сотрудничеству с Чукоткой.
Товарооборот между Беларусью и дальневосточным регионом России не очень существенный, но потенциал для роста есть. В 2025 году из Чукотки Беларусь экспортировала в основном электрические изоляторы, распиленные лесоматериалы. Мы поставляли туда лекарства, вакцины, сыворотки крови.
Во время встречи с губернатором Чукотки Президент Александр Лукашенко отметил, что у Беларуси есть опыт работы с отдаленными регионами соседней страны, и с Чукоткой мы намерены расширять контакты.
«Так быть не должно». Лукашенко поручил увеличить товарооборот с Чукоткой. Подробности встречи.