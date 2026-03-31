Беларусь и Чукотка подписали дорожную карту по сотрудничеству на 2026-2030 годы

Беларусь и Чукотка подписали дорожную карту по сотрудничеству на ближайшие пять лет. 31 марта в Минске прошло первое заседание рабочей группы по развитию сотрудничества между сторонами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленность, культура и туризм: Наталья Петкевич провела встречу с российской делегацией.

Партнеры договорились о поставках техники и развитии туризма. С правительством нашей страны подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

Чукотка – в лидерах России по добыче золота, серебра, угля, олова. Общая стратегия развития территории до 2035 года предполагает серьезный рост промышленного производства за счет освоения трех крупных месторождений. Поэтому там востребована продукция, прежде всего, белорусских машиностроителей.

Стороны также обсудили развитие туризма и культурных связей. По словам губернатора Владислава Кузнецова, в 2026 году планируется запустить пробные туристические маршруты, а также организовать взаимные дни культуры.