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Гусарские жакеты и винтаж – об актуальных моделях весной 2026 спросили у прохожих

31 марта 2026 16:09
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Гусарские жакеты и винтаж – об актуальных моделях весной 2026 спросили у прохожих-1

Я из Туркменистана, приехала в 2018 году для учебы. Я отучилась, а сейчас осталась работать. Люблю базовые оттенки. То, что может показать красиво волосы либо глаза. Золотые цвета я люблю сочетать с черным. 

Гусарские жакеты и винтаж – об актуальных моделях весной 2026 спросили у прохожих-3

Мне очень нравятся последние тренды – это гусарские пиджаки, также кеды с блестками. 

Гусарские жакеты и винтаж – об актуальных моделях весной 2026 спросили у прохожих-5

Пальто купила на винтажном маркете. И сумку тоже. Нет чего-то очень дорогого здесь. Скорее, дорогое сердце. Это отражение внутреннего состояния, творчества. Для меня важнее всего эмоции, история, что я пережила с этой вещью. 

Подробнее смотрите в видео.

# Мода # Мода в Беларуси # Опрос

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