Гусарские жакеты и винтаж – об актуальных моделях весной 2026 спросили у прохожих

Я из Туркменистана, приехала в 2018 году для учебы. Я отучилась, а сейчас осталась работать. Люблю базовые оттенки. То, что может показать красиво волосы либо глаза. Золотые цвета я люблю сочетать с черным.
Я из Туркменистана, приехала в 2018 году для учебы. Я отучилась, а сейчас осталась работать. Люблю базовые оттенки. То, что может показать красиво волосы либо глаза. Золотые цвета я люблю сочетать с черным.
Мне очень нравятся последние тренды – это гусарские пиджаки, также кеды с блестками.
Пальто купила на винтажном маркете. И сумку тоже. Нет чего-то очень дорогого здесь. Скорее, дорогое сердце. Это отражение внутреннего состояния, творчества. Для меня важнее всего эмоции, история, что я пережила с этой вещью.
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