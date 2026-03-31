Гусарские жакеты и винтаж – об актуальных моделях весной 2026 спросили у прохожих

Я из Туркменистана, приехала в 2018 году для учебы. Я отучилась, а сейчас осталась работать. Люблю базовые оттенки. То, что может показать красиво волосы либо глаза. Золотые цвета я люблю сочетать с черным.

Мне очень нравятся последние тренды – это гусарские пиджаки, также кеды с блестками.