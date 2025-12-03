В этой минской школе – 25 спортивных спецклассов. Как воспитывают будущих чемпионов?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Средняя школа № 47 имени Мичурина – уникальное учреждение образования. Единственное в Минске, где с 5-го по 11-й класс учатся только спортсмены. Ее история началась в 1954 году, а в 1977 году здесь был создан первый и единственный специализированный спортивный класс и заключен договор с бассейном по соседству.

Елена Абазовская, директор средней школы № 47 г. Минска имени В.С. Мичурина:

С того времени каждый год с 5-го класса у нас создается один плавательный класс в обязательном порядке. Более 20 лет назад школа начала продвигать идею открытия только специализированных по спорту классов. Сегодня у нас из 29 классов 25 – специализированных по спорту, в которых 35 различных видов спорта и обучаются более 700 детей.

Чтобы успевать все, здесь действует гибкий график. Уроки могут начинаться в 8, 9 или 11 утра. Но, как и все столичные школы, она успешно выполняет свои главные задачи – дать качественное образование и воспитать разностороннюю личность.