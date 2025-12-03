Каких животных можно увидеть в зоосаду Центра экологического туризма «Станьково» – узнали у заведующего
Приключения зовут. Недалеко от столицы есть удивительный зверополис, где можно совершить захватывающие сафари и познакомиться с пушистыми обитателями разных континентов. Предлагаем провести выходной в Центре экологического туризма в Станьково. В экзотическом зоосаде вас встретят более 40 видов животных и птиц. Озорная банда зарядит позитивом и оставит яркие впечатления, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
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Начнем с «полосатого рейса».
Михаил Турыгин, заведующий зоосадом:
Изюминка нашего зоопарка – это брат и сестра, Губерт и Хельга. Повадки у них, как у обыкновенных кошек. Любят много спать и много есть. Мясо говядина – 8-10 килограмм в день. Подходит, позирует.
Михаил Петрович – крестный папа всех постояльцев. Многих животных вместе с командой он выхаживал еще с пеленок. Наш проводник привел нас к мультяшным Бэмби – ланям европейским. Сейчас их около 200. Эти грации всегда окружены поклонниками и собирают толпы восхищенных туристов. Интересно, что лани меняют наряд по сезону. Летом их окраска ярко-рыжая, с белыми пятнами, а зимой – скромная, темно-коричневая. Сама природа позаботилась, чтобы в холодное время копытные были незаметными для хищников. Если случилась беда, лани предупреждают об опасности фырканьем и спасаются бегством. Перепрыгнуть для них два-три метра не проблема. В брачный период самцы привлекают барышень хриплым ревом и создают гаремы.
Михаил Турыгин:
У всех животных подход только через желудок. Зимой – овес, сено, силос, картошка, морковь.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Я смотрю, у них своя иерархия? То есть кто-то подходит, ест больше всех?
Михаил Турыгин:
Да. Эти, которые постарше, уже не первый год подходят. Которые помладше, пока смотрят на старших и учатся.
Анастасия Макеева:
Лани европейские чем славятся?
Михаил Турыгин:
Своей элегантностью, красивыми рожками.
У всех пушистиков просторные вольеры. Сейчас домики обновляют и красят в яркие цвета. Игрушки, столовая, ванны – все включено для комфортной жизни. Мы улетаем на птичий двор. Разнообразие вас удивит – компания пернатых славная. Споют, новости расскажут и закружат в танцах. Живой концерт достойный ваших аплодисментов.
Михаил Турыгин:
Утки и гуси – они все интересны. Мандаринки, каролинки – яркие, красивые. Египетские гуси за сезон могут сделать даже четыре выводка. Тут пекинские утки, мускусные.
Немало в царстве зверей трогательных примеров дружбы. Медведица Василиса и собачка Анфиса стали символами зоосада. Посмотреть на диковинный дуэт приезжают из разных уголков страны.
Михаил Турыгин:
Это наша парочка неразлучная с 2013 года у нас. Медвежонка привезли нам из Борисовского района. Был маленький, боязливый. У одной нашей работницы как раз собачка ощенилась. Мы щенка подселили медвежонку, они подружились. Благодаря Анфиске, собачке – вытянула она ее на людей. Стала такая уже общительная девчонка. Кушают они, в принципе, все, что медведь, то и собачка – каша, всевозможные фрукты, овощи, мяско вареное.
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