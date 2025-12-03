Каких животных можно увидеть в зоосаду Центра экологического туризма «Станьково» – узнали у заведующего

Приключения зовут. Недалеко от столицы есть удивительный зверополис, где можно совершить захватывающие сафари и познакомиться с пушистыми обитателями разных континентов. Предлагаем провести выходной в Центре экологического туризма в Станьково. В экзотическом зоосаде вас встретят более 40 видов животных и птиц. Озорная банда зарядит позитивом и оставит яркие впечатления, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Михаил Турыгин, заведующий зоосадом: Изюминка нашего зоопарка – это брат и сестра, Губерт и Хельга. Повадки у них, как у обыкновенных кошек. Любят много спать и много есть. Мясо говядина – 8-10 килограмм в день. Подходит, позирует.

Михаил Петрович – крестный папа всех постояльцев. Многих животных вместе с командой он выхаживал еще с пеленок. Наш проводник привел нас к мультяшным Бэмби – ланям европейским. Сейчас их около 200. Эти грации всегда окружены поклонниками и собирают толпы восхищенных туристов. Интересно, что лани меняют наряд по сезону. Летом их окраска ярко-рыжая, с белыми пятнами, а зимой – скромная, темно-коричневая. Сама природа позаботилась, чтобы в холодное время копытные были незаметными для хищников. Если случилась беда, лани предупреждают об опасности фырканьем и спасаются бегством. Перепрыгнуть для них два-три метра не проблема. В брачный период самцы привлекают барышень хриплым ревом и создают гаремы.

Михаил Турыгин:

У всех животных подход только через желудок. Зимой – овес, сено, силос, картошка, морковь.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Я смотрю, у них своя иерархия? То есть кто-то подходит, ест больше всех?