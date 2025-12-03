«Мы строим миролюбивую Беларусь» – делегат ВНС от Крупского района

Совсем скоро площадка Всебелорусского народного собрания объединит тех, кто представляет всю страну в ее настоящем масштабе, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Среди делегатов – госслужащие, руководители предприятий, педагоги, медики, работники АПК и лесного хозяйства, а также молодежь.

Минскую область на народном вече представят 37 человек. И от решения каждого из них зависит наше будущее. Каким делегаты видят курс развития Беларуси? Узнала Татьяна Волынчик.