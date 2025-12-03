«Мы строим миролюбивую Беларусь» – делегат ВНС от Крупского района
Совсем скоро площадка Всебелорусского народного собрания объединит тех, кто представляет всю страну в ее настоящем масштабе, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Среди делегатов – госслужащие, руководители предприятий, педагоги, медики, работники АПК и лесного хозяйства, а также молодежь.
Минскую область на народном вече представят 37 человек. И от решения каждого из них зависит наше будущее. Каким делегаты видят курс развития Беларуси? Узнала Татьяна Волынчик.
Лесная отрасль – основа экологической и экономической стабильности и играет ключевую роль в развитии регионов, обеспечивая сохранение природных богатств. Уже почти 30 лет Гумновским лесничеством Крупского лесхоза руководит Жанна Черкас. За эти годы преобразилось многое, и главное – результат заметен.
Жанна Черкас, лесничий Гумновского лесничества Крупского лесхоза:
Занимаемся лесохозяйственной деятельностью, лесокультурной, защитой и охраной леса от вредителей, от пожаров. За время работы прикипела к лесу, все устраивает, все нравится.
Жанна Черкас – делегат Всебелорусского народного собрания. На народном вече будет представлять интересы жителей Крупского района. Делегата волнует социальная политика: поддержка молодых специалистов, благоустройство района. И, конечно, развитие лесной отрасли.
Жанна Черкас:
Я испытываю огромную ответственность за то, что принимаю участие в решении важных задач нашего государства, в том, что мы строим миролюбивую Беларусь, что участвуем в жизни общества.
В 2009 году по инициативе Жанны Никодимовны на территории лесничества был заложен дендропарк. Сейчас это уникальная зеленая зона, где собрано около 200 растений, среди которых порядка 35 различных видов. Ежегодно коллекция пополняется новыми экземплярами.
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