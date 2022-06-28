Более 90% белорусов гордятся своей национальностью. Чем ещё дорожит население?

Новости Беларуси. Более 90 % белорусов гордятся тем, что являются гражданами своей страны, почти столько же называет себя патриотами. Институт социологии Национальной академии наук обнародовал результаты социологического исследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его тема – патриотические ценности: Родина, семья, преемственность поколений, государственность и суверенитет. Опрос показал, что в абсолютном большинстве у населения находит отклик к призыву жить по законам, в том числе у молодого поколения.

Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств:

Мы в русле того, что государство предлагает, молодежь на это тоже откликается и созвучно этому. Если государственная политика принимает такие решения, которые созвучны гражданам ее страны, это обеспечивает ее успех. Это не признак того, что надо успокаиваться, а того, что нужно последовательно и системно работать в этом направлении.