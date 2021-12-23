Почему для кого-то Новый год – самый главный праздник, а другие не придают этому дню особого значения? Мнение психолога
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Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне интересно, вот это желание выбраться из дома в новогоднюю ночь, присоединиться, может быть, к какой-то другой, незнакомой, веселой компании, вообще о чем может говорить? Может быть, у человека не все в порядке дома, с точки зрения психолога? Почему мы хотим этих эмоций, чего-то нового? Может быть, Новый год, и нам хочется чего-то необычного?
Алина Журкевич, семейный психолог:
Если мы хотим, значит нам этого недостаточно. Мы недостаточно этого получаем в течение года, например. По-разному бывает, когда перенасыщено, то не хочется, когда недостаток, то хочется. Я хотела поддержать, действительно очень классная идея была для тех, кто остается один на Новый год [новогодняя программа в агроусадьбе для одиноких – прим. ред.]. Потому что очень многие встречаются в этот период со своим одиночеством. Многим хочется как-то позаботится о себе, и это здорово, что у них теперь есть такая возможность.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Хорошо, Алина, есть люди, которые, наоборот, избегают каких-то массовых гуляний, закрываются дома и отмечают в узком кругу семьи, так скажем. О чем это может говорить?
Алина Журкевич:
Есть свои традиции у каждого.
Алеся Лакина:
Традиции и ценности?
Алина Журкевич:
Да, традиции и ценности. То есть каждый встречает, значит есть такое правило, возможно.
Алеся Лакина:
Может, они боятся людей?
Алина Журкевич:
Я думаю что, может, некоторые и боятся на самом деле. Я тут так прямо масштабно сказать не могу. Но бывает часто, что люди встречают Новый год дома, потому что это традиция такая.
Алеся Лакина:
А есть ли люди, которые, в принципе, не придают никакого сказочного, волшебного значения встрече Нового года?
Алина Журкевич:
Такое тоже есть, потому что на самом деле этот день – это обычный день в году. Но наша психика воспринимает так, как будто в этот день должно произойти что-то волшебное.
Алеся Лакина:
Почему? Может, это из семьи как-то? У кого как в семье праздновали, так и относятся?
Алина Журкевич:
Да, безусловно. Если волшебство было в детстве, то это хочется перенести для своих детей тоже. Но если, когда бьют куранты, джин из лампы не вылетает, тыква в карету не превращается, многие очень разочаровываются, как-то закрываются.
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