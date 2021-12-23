Почему для кого-то Новый год – самый главный праздник, а другие не придают этому дню особого значения? Мнение психолога

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне интересно, вот это желание выбраться из дома в новогоднюю ночь, присоединиться, может быть, к какой-то другой, незнакомой, веселой компании, вообще о чем может говорить? Может быть, у человека не все в порядке дома, с точки зрения психолога? Почему мы хотим этих эмоций, чего-то нового? Может быть, Новый год, и нам хочется чего-то необычного?

Алина Журкевич, семейный психолог:

Если мы хотим, значит нам этого недостаточно. Мы недостаточно этого получаем в течение года, например. По-разному бывает, когда перенасыщено, то не хочется, когда недостаток, то хочется. Я хотела поддержать, действительно очень классная идея была для тех, кто остается один на Новый год [новогодняя программа в агроусадьбе для одиноких – прим. ред.]. Потому что очень многие встречаются в этот период со своим одиночеством. Многим хочется как-то позаботится о себе, и это здорово, что у них теперь есть такая возможность. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Хорошо, Алина, есть люди, которые, наоборот, избегают каких-то массовых гуляний, закрываются дома и отмечают в узком кругу семьи, так скажем. О чем это может говорить? Алина Журкевич:

Есть свои традиции у каждого.

Алеся Лакина:

Традиции и ценности? Алина Журкевич:

Да, традиции и ценности. То есть каждый встречает, значит есть такое правило, возможно. Алеся Лакина:

Может, они боятся людей? Алина Журкевич:

Я думаю что, может, некоторые и боятся на самом деле. Я тут так прямо масштабно сказать не могу. Но бывает часто, что люди встречают Новый год дома, потому что это традиция такая. Алеся Лакина:

А есть ли люди, которые, в принципе, не придают никакого сказочного, волшебного значения встрече Нового года?