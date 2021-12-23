«Прогулка на лошади, стрельба из лука». Куда могут поехать пенсионеры для активного отдыха в Беларуси?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне очень интересно узнать у Полины, может быть, вы какие-то нестандартные вы помните запросы своих клиентов? Либо нестандартные традиции у людей вы наблюдали?

Полина Захарченко, хозяйка агроусадьбы:

Касательно Нового года? Алеся Лакина:

Да. Полина Захарченко:

Касательно Нового года, я сейчас не припомню. Иногда у нас бывают запросы предложения руки и сердца. Наталья Широкова, ведущая ток-шоу:

Я об этом думала.

Полина Захарченко:

Очень необычные, нестандартные – предложение руки и сердца в вертолете, джакузи, сауне. То есть в таких обстановках. Было у нас еще такое мероприятие: прогулка на лошади, стрельба из лука. Это наша стабильная программа вообще, мы часто предлагаем гостям такую программу. Но это были люди 70 плюс. Вот как раз об этом. В перспективе, мы хотим внедрить отдых для людей 70 плюс. Потому что куда сходить людям 70 плюс? Алеся Лакина:

Я вот только что представила людей 70 плюс, стреляющих из лука. Полина Захарченко:

То есть у них практически нет мест, куда они могут пойти. Они же не поедут на отдых или еще куда-то. То есть это санаторий, скорее всего, для них. Но санаторий – это просто оздоровление. Здесь же у нас могут быть развлечения различные. То есть сейчас уровень жизни растет, и растет продолжительность жизни. Следовательно люди уже в таком возрасте не хотят сидеть дома. Они хотят куда-то выбраться, им позволяет здоровье. И вот мы, собственно, хотим внедрить у себя такую услугу. Она у нас уже есть, просто мы сейчас более тщательно будем работать над этим.

Алеся Бортич, любительница праздновать Новый год вне дома:

Но самый популярный возраст какой у вас? Полина Захарченко:

Популярный возраст у нас – это 30-40 лет, в основном. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Смотрите, 30-40 лет – это явно семьи, в которых уже есть дети, в большинстве своем. То есть они с детьми приезжают, прямо семьями?