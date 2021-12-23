«Прогулка на лошади, стрельба из лука». Куда могут поехать пенсионеры для активного отдыха в Беларуси?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне очень интересно узнать у Полины, может быть, вы какие-то нестандартные вы помните запросы своих клиентов? Либо нестандартные традиции у людей вы наблюдали?
Полина Захарченко, хозяйка агроусадьбы:
Касательно Нового года?
Алеся Лакина:
Да.
Полина Захарченко:
Касательно Нового года, я сейчас не припомню. Иногда у нас бывают запросы предложения руки и сердца.
Наталья Широкова, ведущая ток-шоу:
Я об этом думала.
Полина Захарченко:
Очень необычные, нестандартные – предложение руки и сердца в вертолете, джакузи, сауне. То есть в таких обстановках. Было у нас еще такое мероприятие: прогулка на лошади, стрельба из лука. Это наша стабильная программа вообще, мы часто предлагаем гостям такую программу. Но это были люди 70 плюс. Вот как раз об этом. В перспективе, мы хотим внедрить отдых для людей 70 плюс. Потому что куда сходить людям 70 плюс?
Алеся Лакина:
Я вот только что представила людей 70 плюс, стреляющих из лука.
Полина Захарченко:
То есть у них практически нет мест, куда они могут пойти. Они же не поедут на отдых или еще куда-то. То есть это санаторий, скорее всего, для них. Но санаторий – это просто оздоровление. Здесь же у нас могут быть развлечения различные. То есть сейчас уровень жизни растет, и растет продолжительность жизни. Следовательно люди уже в таком возрасте не хотят сидеть дома. Они хотят куда-то выбраться, им позволяет здоровье. И вот мы, собственно, хотим внедрить у себя такую услугу. Она у нас уже есть, просто мы сейчас более тщательно будем работать над этим.
Алеся Бортич, любительница праздновать Новый год вне дома:
Но самый популярный возраст какой у вас?
Полина Захарченко:
Популярный возраст у нас – это 30-40 лет, в основном.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Смотрите, 30-40 лет – это явно семьи, в которых уже есть дети, в большинстве своем. То есть они с детьми приезжают, прямо семьями?
Полина Захарченко:
Очень по-разному. У нас есть даже специальная локация Family. Там идет сауна, можно различные игры настольные. То есть люди приезжают, дети. Нельзя сказать, что чаще встречается. Почему мы создали Family? Потому что это возможность взять своих взрослых, возрастных родителей и приехать к нам отдохнуть.
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