Беларусь 11 мая отмечает День Государственного герба и флага

Новости Беларуси. Главный день главных символов независимости. Беларусь отмечает День Государственного герба и флага. Праздник открыли самые юные граждане Беларуси. 11 мая на площади флага сразу 70 лучших октябрят Минска приняли в пионеры. Эта цифра не случайна. В 2014 году Беларусь отмечает 70-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Для каждого из этих ребят новое звание не просто слово. Уже сейчас они точно знают, каким должен быть пионер.

Дети:

— Отважным, честным, добрым.

— Он должен быть готов ко всему и всегда.

— Всегда буду помогать пожилым людям, всегда буду помогать младшим.

Анатолий Адоньев, председатель Совета Минского городского общественного объединения ветеранов, генерал-майор:

Детям хотелось бы пожелать, чтобы они стали настоящими патриотами нашей страны, чтобы они были всегда готовы защитить ее, показать образец службы своей Родине.

Теперь у каждого на шее повязана маленькая копия национального флага — пионерский галстук. Не только 11 мая, но и каждый день герб и флаг Республики Беларусь — неотъемлемая часть любого торжества, любого праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Если мы сегодня заедем на главные арены страны, где проходят хоккейные баталии, вы увидите, сколько там наших флагов, которые принесли болельщики, которые болеют не только за свою команду, вообще, болеют за прекрасное мероприятие, за прекрасный хоккейный форум. Если мы выйдем на шествие ветеранов, которое возглавлял Глава государства 9 мая, то вы тоже увидите наши главные атрибуты государственности: и флаг, и герб. Это все очень символично, это очень важно.

С Днем Государственного герба и флага соотечественников поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Пусть этот праздник еще сильнее сплотит всех нас, упрочит высокое чувство личной ответственности каждого гражданина за страну и готовности самоотверженно работать ради процветания Родины.