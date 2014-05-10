Аквапарк в Минске: больше 10 уникальных горок, тренажерный зал, кинотеатр и 7D-аттракцион

6 аквапарков разместились во всех уголках Беларуси, а вот в Минске такого объекта явно не хватало.

В 2010 году Мингорисполкомом было принято решение о строительстве аквапарка в черте города возле водохранилища «Дрозды». И вот, спустя 4 года уникальный водный парк открывает свои двери уже 11 мая.

«Аквазона» состоит из двух частей. Внутри здания установлены семь горок. Еще четыре вынесены в так называемую «летнюю зону». Туда можно попасть вплавь – через бассейн.

Алина Змачинская, креативный директор ГП «Аква-Минск»:

Горок у нас очень много. Огромнейший набор: начиная более простыми и заканчивая экстремальными. Всего существует в международной классификации 12 горок по степени экстремальности. У нас есть даже «девятка». Большинство горок не повторяют в принципе имеющиеся в мире. Да, мы не изобретали велосипед какой-то. Конечно же, конструкции есть. У этих горок есть новый завиток или уклон больше, скорость набора другая. То есть, по сути, все горки здесь уникальны.

Чтобы опробовать всевозможные развлечения, здесь не хватит и целых выходных. Аквазона, тренажерный зал, детский развлекательный центр, территория спа, термальная зона, кинотеатры, бары и кафе, центр детских развлечений.

Каждый найдет себе что-то по душе.

Помимо «мокрой» зоны в аквапарке расположилось множество неводных объектов. Интерактивный аттракцион «Дарк-Райд» не имеет аналогов в СНГ и работает в 7D-режиме.

Алина Змачинская, креативный директор ГП «Аква-Минск»:

Это, по сути, космическая миссия, где каждый наш клиент будет вовлечен в звездные войны. Совершая определенный маршрут, вы должны будете помочь спасти соседнюю планету. Почему 7D? Потому что, по сути, все происходящие события адаптированы под реальность. На вас будут дуть потоки воздуха, капать вода, падать стены, в руках у вас будут ружья-бластеры.

Особое внимание в новом минском аквапарке уделяют безопасности.

Каждому посетителю на входе выдается специальный браслет, который не только станет залогом безопасности в воде, но и является ключом для ячеек с вашими вещами.

Алина Змачинская, креативный директор ГП «Аква-Минск»:

Каждому клиенту дается браслет. Система оплаты таким образом действует. Что касается маленьких детей, им дается второй браслет, в который встроен чип. При погружении в воду для маленького ребенка это 20 секунд, и если он погружается в воду с головой более чем на 20 секунд, то сразу срабатывает условная сигнализация, и наши спасатели, которые на смене работают, порядка 50 человек, сразу же видят место локализации, где происходит какое-то ЧП, и сразу же оказывают необходимую помощь и спасают утопающего.

Хочется сразу сказать нашим потенциальным клиентам, что наверняка будут проверять эти все дела, наверняка будут нырять с головой. Хотелось бы предупредить всех, что будем просто наказывать, ведь наш спасатель от экстренной ситуации будет просто нервничать и переживать.

Открытия аквапарка с нетерпением ждут тысячи минчан. Чтобы избежать томительных очередей, руководство решило первое время распространять не более 500 билетов в день и только через Интернет. А уже к лету объект заработает в полную мощь.

Пропускная способность аквапарка в сутки – почти 8 тысяч посетителей летом и 6700 – в холодное время года.

Всю предыдущую неделю водный парк тестировали волонтеры, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Их набирали по заявкам еще в марте. Свои замечания по работе аквапарка они оставили в специальной книге, и сейчас проводятся мелкие усовершенствования, объект готовится к официальному открытию.