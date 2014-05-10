Как праздновали День Победы 9 мая в Израиле и других странах мира?

День Победы отмечали во многих странах мира. Может быть, не так масштабно, как в Беларуси и России. Все-таки Беларусь и Россия – страны наиболее пострадавшие от войны. Если говорить о ранах, то еврейский народ этот день всегда помнит.

Праздновать День Победы в Израиле начали 8 мая.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял участие в траурной церемонии в мемориальном комплексе, возведенном в память о подвиге бойцов Красной армии.

А уже 9 мая по всей стране прошли шествия ветеранов.

Парад ветеранов в Хайфе самый массовый в Израиле и вообще за пределами стран СНГ. Так, по крайней мере, утверждают его организаторы.

А ведь традиция уличных шествий появилась совсем недавно. Всего в 2004 году ее привезли с собой репатрианты из бывшего СССР.

Сейчас в Израиле проживают около 20 тысяч ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Свидетелей военных лет с каждым годом становится все меньше. Но при этом к шествиям на День Победы присоединяется все больше израильтян.

Леонид Мосионжник, житель Хайфы (Израиль):

Этот праздник действительно священный. И очень приятно видеть, что действительно это передается из поколения в поколение.

Житель Хайфы (Израиль):

Это надо праздновать для того, чтобы человечество, люди не забыли о том, что такое война и что она может принести человечеству. Дело в том, что если бы не было этой победы, не было бы не только Израиля, не было бы еврейского народа вообще.

Организацией парадов Победы в Израиле ежегодно занимается Министерство абсорбции при поддержке местных властей.

Как правило, работники мэрии и министры присоединяются к шествию ветеранов.

Жители городов приходят на парад с гвоздиками, которые раздают ветеранам. Работники магазинов и ресторанов овациями приветствуют шествие.

Исаак Сморода, житель Хайфы (Израиль):

Война – страшная беда. В войну было вовлечено 61 государство, война велась не только на материке, но и на морских, океанских просторах огромных. Мы сейчас проводим очень много работы против фальсификации истории и ревизии.

На этой же неделе в Израиле отметили и День Независимости. Государство образовалось в 1948 году. И многие здесь понимают, что без победы во Второй мировой войне не было бы и страны такой – Израиль.

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8 мая во Франции празднуют как День Победы над общим врагом – фашизмом.

В Париже на Елисейских полях собрались тысячи французов. Они почтили минутой молчания память погибших в войне соотечественников. Президент республики Франсуа Олланд возложил венок к могиле неизвестного солдата у подножия Триумфальной арки.

В праздничной церемонии приняли участие ветераны французского сопротивления.

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В Москве 9 мая состоялся военный парад, посвященный 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В нем приняли участие 11 тысяч военнослужащих, более 150 единиц боевой техники и 69 самолетов.

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Севастополь отпраздновал День Победы парадом военных кораблей.

В празднованиях также были задействованы 70 самолетов и вертолетов. В акватории бухты перед зрителями выстроились корабли Черноморского флота и зашедшие на днях в порт Севастополя четырехмачтовый барк «Крузенштерн».

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Тысячи человек возложили цветы к памятнику советским воинам-освободителям в Риге.

В церемонии приняли участие дипломаты, депутаты парламента от крупнейшего оппозиционного русскоязычного объединения и представитель Рижской Думы во главе с мэром Нилом Ушаковым.

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Возложить цветы к вечному огню на мемориале воинской славы в Кишиневе пришли десятки тысяч человек. В торжественной церемонии приняли участие руководители страны, а также представители иностранных делегаций.

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В Лондоне российские и британские ветераны Второй мировой войны по давней традиции отпраздновали День Победы на борту крейсера «Белфаст».

В годы войны этот корабль участвовал в северных конвоях, охраняя торговые суда, перевозившие в Советский Союз помощь по ленд-лизу.

Помимо церемонии на крейсере в парке у Лондонского имперского музея также прошло традиционное возложение венков к памятнику советским гражданам, погибшим в годы Второй мировой войны.