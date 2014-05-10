Новый Музей ВОВ в Минске откроется к 3 июля. Об особенностях строения рассказал главный архитектор здания Виктор Крамаренко

Прошло 69 мирных лет. Их нам подарили наши прадеды. Говорят, что народ, забывший свою историю, обречен на то, чтобы повторять ее вновь. И белорусы помнят подвиг предков и знают цену мирному небу над головой.

Разрабатывая проект обелиска «Минск – город-герой» на 40-летие Победы, архитекторы не могли подумать о том, что через много лет стела органично войдет в целый комплекс, посвященный памяти о подвиге советского народа.

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны – крупнейшее хранилище реликвий Победы.

За годы существования музей сменил уже несколько адресов. В июле он отметит еще одно новоселье – сейчас фонды активно переезжают в новое здание.

Виктор Крамаренко, главный архитектор здания Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, дважды лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Как правило, музеи не могут быть просто хранилищами этих экспонатов. Музеи должны говорить о тех событиях, которые происходили. И если это война, это трагедия, то эта трагедия должна найти свое отражение в архитектуре, в формах архитектуры и помогать тем экспонатам, которые находятся в самом музее.

Собирать экспонаты для будущего музея начали еще в 1942 году. Уже тогда народ верил в победу.

Окна в крыше нового здания Музея расположены так, чтобы был виден обелиск.

Три стеклянных расщелины в потолке проходят через экспозиционные залы, представляющие все этапы войны, словно ведя к победной стеле.

И, в целом, в новом здании музея нет ни одной лишней детали – каждая стена, каждый элемент имеет свой замысел.

Виктор Крамаренко, главный архитектор здания Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, дважды лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Трагические события в этом здании отражены в тех фасадах, которые выходят в сторону Парка Победы. Это монументальные мемориальные формы, которые рушатся, которые наклонены в сторону запада, в ту сторону, откуда пришла к нам беда, пришла к нам война. Вместе с тем в эту же сторону наклонены стены в таком монументальном ритме. Это как то движение, которое было противопоставлено войне. То победоносное движение, которое привело к победе.

Есть еще одна тема, которая здесь отражена. Это фасад, который выходит на восток. Это фасад мира. Зеркальный фасад, в котором отражается Парк Победы, его природа, это мирное состояние, зелень, деревья, ландшафт.

Открытый в 1944 году белорусский стал первым музеем подобной тематики в мире. А сейчас обретет прописку в уникальном для мировой архитектуры здании.

Лучи центрального фасада уже прозвали в народе «салютом победы». Фасад выполнен из стали (материала военного лихолетья) и золотистого стекла (символа блеска орденов и медалей победителей). На каждом луче – военные скульптуры.

10 залов располагаются согласно хронологии военных действий. Экспонаты, свидетели страшной войны, вместе с современными интерактивными мультимедийными устройствами помогут посетителям музея «прожить» войну от начала до ее победного завершения.

Сейчас в залах ведутся активные работы по созданию экспозиции, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.